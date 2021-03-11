無論是飲食障礙症或情緒性進食，追根究柢都來自於無法解除的壓力，國泰醫院精神科醫師單家祈說，臨床上大多發生於30多歲的年輕女性，可能是因為相較於男性，女性同時承受的壓力來源較多、而且持續。

「例如女性會有婆媳問題，而男性就比較不可能跟岳父母有類似問題，而且最重要的是，女性更願意就醫求助，搞不好有此問題的男性也不少，但他們不會主動就醫，所以也就無從得知。」

除此之外，憂鬱症也會有食慾旺盛的症狀。「許多人認為食不下嚥才是憂鬱症的特徵，事實上吃不下、多吃都有可能，其他如焦慮症也可能導致患者口慾變強，嘴巴會一直想吃東西，就算肚子很撐還是一直想吃。」

女性在家庭所承受的壓力比男性高，例如婆媳關係更是千年難解的課題。（圖／123RF）

若要解決情緒造成的飲食失衡問題，還是必須先找出壓力源，並且試圖解決，但若短時間內無法消除壓力，單家祈說，一般會先給予抗憂鬱藥物提升大腦血清素的濃度，藉此增加自我控制能力，就能進一步抑制暴食的衝動。

北市聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師張瀞方認為，飲食上不要再給自己增加額外壓力，如果這一餐多吃了，下一餐多選擇蔬果類食物，同時多增加一些活動量就好，專心、放慢速度飲食，其實就能回歸最原始的身體狀態，再依據身體當下的需求進食，如此一來便能適量的享受當下美食，又能輕鬆維持體重。

國泰醫院精神科醫師單家祁透露，罹患憂鬱症或焦慮症也會出現食慾增加的症狀，讓嘴巴停不下來。（圖／國泰醫院提供）

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(中時新聞網)