美國新任總統拜登上台，其團隊中的「80後對華鷹派」有何特點？大陸全國政協常委、北京大學中外人文交流研究基地主任賈慶國認為，這批幕僚還很年輕，對中美關係的歷史不太瞭解，恐怕不知道台灣問題對中國來說有多重要，嚴重的話極可能會誤判台海情勢，引發新的台海危機。

賈慶國表示，這群「80後對華鷹派」幕僚更多的感受到中國的崛起，感受到中國這些年的發展變化，他們可能瞭解中國。但還有還有一個可能是不好的地方，就是他們還很年輕，對中美關係的歷史不太瞭解，他們覺得很多事情都可以做，但實際上好多事情是不能做的。

賈慶國舉例，比如台灣問題，實際上懂點中美關係歷史的人都知道，台灣問題對中國來說有多重要。新中國成立以後，頭30年裡，中美兩國為什麼沒有建立外交關係？最主要的原因還是在台灣問題上沒有達成一致。

「到了1979年，美國最終同意跟台灣斷交、從台灣撤軍，然後廢除美國和台灣的共同防禦條件，在這樣一個基礎上，中美才真正建交。」賈慶國表示，「所以如果說你在台灣問題上挑戰一個中國的紅線的話，那中美可能政治關係的基礎就沒有了。」

賈慶國提醒，如果拜登政府真的完全推翻了過去達成的這種共識或者默契的話，中美兩國之間的外交關係可能都很難維持。台海的局勢也可能會變得非常不穩定，可能會出現一個新的台海危機。

此外，美國新任總統拜登上台後是否會停止對華科技戰？賈慶國指出，美國繼續打科技戰是「自殺」的做法。

賈慶國表示，假如美國禁止了華為技術、華為產品的銷售和使用，那麼中國可能也會禁止美國產品在中國的銷售和使用，甚至會說服其他國家不要使用美國的一些產品，科技戰打下去的結果，實際上是雙輸的做法。

「因為這就意味著雙方科技的脫鈎，科技的脫鈎就意味著雙方都會失去對方的市場」，賈慶國直言，「失去對方的市場就意味著單位生產成本會大幅度提高，削弱這個產品的競爭力。」

賈慶國表示，從長遠的角度來說，實際上這是一種「自殺」的行為，別的國家可能會趁虛而入，爭取把雙方的市場都用起來，來發展他們自己的高科技，中美兩國應該不會讓這種情況出現。

(中時 )