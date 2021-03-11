英國駐中國大使吳若蘭(Caroline Wilson)因在英國駐華使館的微信官方帳號上發表了一篇有關媒體自由的文章後被中國外交部召見。美國之音VOA引述這位英國大使回應，她堅持在自己文章中的說法。

中國外交部歐洲司負責人3月9日召見了英國駐華大使吳若蘭，「就其在社交媒體發表北京所說的「不當署名文章」提出嚴正交涉」。

這篇署名文章指的是吳若蘭大使上周在英國駐華使館的微信公眾號上用中文發表的《外國媒體憎恨中國嗎？》。她在這篇署名文章中說，外國媒體在中國正在被歪曲報導，並提到外國駐華記者俱樂部關於媒體自由的年度報告顯示，中國在2020年出現了30年來最大規模的外國媒體被驅逐出境事件。

吳若蘭大使解釋，外國媒體批評中國當局並不意味著他們不喜歡中國。「相反，我認為他們本著誠意行事，作為政府行為的監督機構發揮著積極作用，確保人們能夠獲得準確的信息，並保護那些沒有發言權的人。」她舉了英國媒體批評英國政府的例子來說明自己的觀點。

這篇文章還說，「中國媒體也能秉承『輿論監督』的原則提供一些批判性的報導」，並舉了《財新》的記者在新冠疫情爆發期間就地方當局如何壓制吹哨醫生和隱瞞病毒能夠人傳人的事實進行的批判性報導。不過她接著寫道：「但不同於外國媒體的是，中國媒體只能在政府允許的條件下進行批判性報導。正如中國國家領導人在2016年所說，『黨和政府主辦的媒體必須姓黨』。」

中國外交部在一份聲明中指責吳若蘭作為英國駐華外交機構最高級別代表，「通過官方平台發文為因虛假新聞和不實報導受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，刻意混淆新聞誹謗和新聞監督，對外方打壓中國媒體卻『選擇性失明』。

聲明還說，這篇文章「通篇充斥著『教師爺』式的傲慢和意識形態的偏見，顛倒黑白、操弄雙標」。

中國外交部歐洲司的負責人說，中國反對的從來不是外國媒體，「而是那些打著『新聞自由』、『言論自由』旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國制度的錯誤行為」。

「我堅信我的文章，」吳若蘭大使隨後在推文中說。「毫無疑問，即將離任的中國駐英大使也堅信他在英國主流媒體上自由發表的170多篇文章。她指的是經常在英國媒體上發表文章的中國駐英大使劉曉明。

吳若蘭大使的這篇文章目前在微信上仍然可以看到，但在微博上已經被撤下。

一段時間以來，中英關係因為香港和新疆等問題而一直處於緊張之中。這種緊張關係在最近還蔓延到媒體領域。2月12日，中國國家廣播電視總局以「損害中國國家利益，破壞中國民族團結」為由禁止英國廣播公司(BBC)世界新聞台在中國境內落地。在此一周前，英國通信管理局(Ofcom)吊銷了中國國有電視台中國環球電視網（CGTN）的營業牌照。

(中時 )