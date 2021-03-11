封測廠矽格(6257)董事會通過2020年合併財報，第四季歸屬公司稅後淨利4.84億元、創歷史次高，每股盈餘（EPS）1.14元。合計全年合併營收124.28億元，歸屬母公司稅後淨利17.83億元、每股盈餘4.22元，締造齊創新高的「三高」佳績。

矽格董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.9元，其中以盈餘配發2元、資本公積配發0.9元，金額創歷年新高，盈餘配發率約68.72％。以昨（10）日收盤價50.7元計算，現金殖利率達約5.72％。公司將於6月10日召開股東常會。

矽格去年第四季合併營收創35.15億元新高，季增6.65％、年增7.17％。毛利率28.43％、營益率18.97％，低於第三季32.3％、21.39％及前年同期38.78％、29％。歸屬母公司稅後淨利創4.84億元次高，季減3.35％、年增6.89％，每股盈餘1.14元。

合計矽格去年合併營收創124.28億元新高、年增23.71％。毛利率29.40％、營益率18.82％，低於前年30.25％、20.62％。雖然業外虧損增加，但歸屬母公司稅後淨利17.83億元、年增達37.76％，每股盈餘4.22元，雙創歷史新高。

受惠宅經濟持續發酵，各國加速推動5G基礎建設，5G滲透率逐漸加高，矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售續旺，比特幣及遊戲機晶片逐漸增加，在測試稼動率持穩高檔下，2021年前2月自結合併營收23.07億元，年增達35.64％，續創同期新高。

矽格先前指出，今年訂單能見度佳，看好5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片，目標今年5G貢獻自15％提升至25％。今年資本支出約35.16億元，規畫擴增測試產能約3成。

(時報資訊)