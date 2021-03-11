季節交替是頭皮問題的旺季，春季來臨也加劇了落髮的問題。根據衛生福利部統計，年齡在25歲到65歲，有掉髮或是禿頭困擾的人，高達400萬人，甚至有逐漸年輕化的趨勢。那頭髮日漸稀疏怎麼辦？

●落髮治療多元 醫師籲請專業醫療評估

雙和醫院皮膚專科陳昱璁醫師表示，落髮常見因素，如雄性禿、壓力、作息、產後落髮…等。目前通過台灣衛福部核准改善落髮的治療方式，有生髮水、口服藥、低能量雷射，或是用植髮手術將後枕部的毛囊移植到落髮部位，至於適合用什麼樣的方式治療建議民眾到門診由專業醫師評估。

網路上實際查詢雷射生髮帽會發現相當多廠牌，在價格上的差異，相對或多或少，也會反映在製作品質及醫療成效上。(圖/健康醫療網提供)

皮膚專科陳昱璁醫師也提到，低能量雷射在醫學上已行之有年，起初常用於痠痛治療(波長660nm)、靜脈雷射(波長632.8nm、635nm)，而作用在生髮(波長650nm)是近幾年比較新的治療方式，其優點是非侵入式、副作用低、可長期使用、患者甚至可以居家多人使用，醫師也會視客戶情況搭配生髮水、口服藥或是植髮手術等達到更好的效果。

●雷射生髮帽品牌多 ３大點選購注意事項

網路上實際查詢雷射生髮帽會發現相當多廠牌，在價格上的差異，相對或多或少，也會反映在製作品質及醫療成效上。而身為消費者又該如何做選擇才能安心呢？以下醫療輔具的正確選購方法─「認證照」、「看說明」、「詢問專業醫師」。

1.【證】是指醫療器材許可證

醫療器材產品必須取得衛生福利部所核發的「醫療器材許可證」，才能合法販賣，消費者可透過衛生福利部食品藥物管理署的「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢」（首頁http://www.fda.gov.tw →個人化服務→藥證查詢系統→西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢https://info.fda.gov.tw/mlms/H0001.aspx），查詢醫療器材許可證的詳細內容，或是撥打諮詢服務專線02-27878200。

2.【照】是指販賣藥商許可執照

販賣醫療器材的廠商或店家，必須取得所屬管轄地衛生局核發的「藥商許可執照」，才能合法販賣，消費者於選購時可要求廠商出示相關證明文件，而醫院診所則需有合格領有醫師執照的醫師。

3.【看】是指選購時，看清楚所有標示與說明

選購醫療器材時，要注意標籤、仿單及包裝標示等內容，是否包括廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期等資訊，以確認產品合法性。

4.【明】是指說明書

使用前請務必詳細閱讀產品使用說明書，充分了解醫療器材的效能、性能或適應症及注意事項等，正確地操作使用，才能有效達到醫療器材的效能。

5. 【詢】 詢問專業醫師

使用醫療輔具及購買醫療器材前，可先向相關專業醫師諮詢，除了學習認識醫療器材，也能讓民眾保障自身消費權益和生命安全，以利選購的醫療輔具為當下切身所需。

●使用後有異 善用醫療器材ADR不良品通報系統

使用後如發現品質不良之醫療器材，或因醫療器材引起嚴重不良反應時，可立即通報給衛福部食品藥物管理署所建置之全國藥物不良反應通報中心：不良反應通報專線02-2396-0100，網站http://adr.doh.gov.tw

(中時新聞網)