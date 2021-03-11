民進黨台南立委王定宇被爆多次出入同黨美女發言人顏若芳住處，疑有婚外情，但兩人都回應是房東與房客關係，惟外界也同時傳言，此新聞被爆出，背後恐涉及民進黨內派系鬥爭。對此，資深媒體人趙少康詢問深耕台南多年的前綠委李俊毅，李俊毅認為，有可能是新潮流要保現任台南市長黃偉哲，而出手修理湧言會的王定宇，而這件事之後，王定宇要選台南市長大概已經沒機會了。

李俊毅10日參加《TVBS》政論節目「少康戰情室」，與節目主持人趙少康、前台北市副市長李永萍、國民黨南投縣立委許淑華、立委洪孟楷討論「王定宇顏若芳分租房」一事。

趙少康直問李俊毅，「下一屆台南市長民進黨熱門人選有5個人，除海派的王定宇，還有市長黃偉哲，正國會立委陳亭妃、賴系立委林俊憲、新系立委郭國文，這件事（王定宇緋聞案）是否是派系鬥爭所為？」

李俊毅表示，以台南綠營的現況來說，地方上確實有這個講法，且黃偉哲現在很緊張，但主要防備的對象不是王定宇，而是立委陳亭妃。至於「民進黨最大派系新潮流要保黃偉哲2022選情」的說法，李俊毅認為有這個可能，但他沒有證據、也沒人會承認；不過在這起事件發生後，王定宇未來要選台南市長大概已經沒有機會了。

洪孟楷追問李俊毅，相信王定宇解釋的「分租說」嗎？李俊毅說，他也一直在思考分租的可能性，也問過老婆，而老婆說可能性不大，因為哪有一個年輕女人會去分租給一個50多歲的大男人？這是非常奇怪的事情。

(中時新聞網)