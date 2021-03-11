高雄市長陳其邁自去年8月市長補選後上任已滿半年，最新民調結果顯示，高達68.3%的市民對陳其邁的施政感到滿意，僅21.4%市民不滿意，且支持的族群中以18-39歲最高，平均達到8成。網紅「比特王」表示，這份民調讓他想起2018年姚文智、蘇貞昌參選台北市與新北市長時的高民調；網友則表示，這一切都是「高雄人的智慧」。

據《上報》昨日（10）公布高雄市長最新民調，民調詢問高雄市民，「陳其邁上任半年後，市民對於高雄市未來發展是否有信心？」，結果顯示有70.6%的人「深具信心」(非常有信心29.7%、還算有信心40.9%)，24.7%「沒有信心」(17.3%不太有信心、7.4%完全沒信心)，另外有4.8%的民眾「不知道/沒意見」。

至於「陳其邁近半年施政表現，滿不滿意？」，結果有68.3%的市民對陳其邁的施政「感到滿意」(非常滿意24.3%、還算滿意44%)，「不滿意」則有21.7%(14.4%不太滿意、非常不滿意7%)，另有10.2%民眾「不知道／沒意見」。值得注意的是，陳在18-29歲的年輕族群支持者中，有高達81.1%的人表示滿意；30-39歲青年支持者中，滿意度也高達79.3%。

「比特王」昨日在臉書發文，稱自己看到陳其邁在這份民調樣樣都有7成以上滿意度，不禁回想起2018年縣市長選舉，時任民進黨台北市長候選人的姚文智，與新北市長候選人的蘇貞昌皆有9成的支持度，讓他感覺到「8成7的相似度」。

文章一出，網友紛紛留言：「高雄人的智慧」、「真的很佩服高雄人」、「看到民眾這麼滿意我就放心了」、「小編心裡一定很酸，小心胃食道逆流哦！」、「果然是高雄」、「我們就愛這一味」、「這民調感覺很準」、「真的不意外」、「邁邁市長上任以來，真的很努力推動市政，大型建設規劃看得見」、「其實陳其邁真的很努力」。

針對民調結果創新高，陳其邁昨日回應，民調只是參考，該如何更接地氣、服務更多市民才是重點。陳其邁也表示未來面對議會，會以謙卑態度與議會溝通，在整個施政推動上，會加快腳步跟時間賽跑，努力落實施政，也勉勵局處首長，過程中要虛心接受各方意見，必須更貼心服務市民，也希望市民更多的指教。

(中時新聞網)