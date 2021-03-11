國小兒寫情書喊沒你活不了，媽看傻狂吐槽，下次教你寫。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

黑歷史無誤！一名人妻發文分享，整理小學二年級兒子書包時，意外發現兒子寫給喜歡對象的情書，仔細一看裡面竟寫著「你轉學我活不下去」，最後還放話要對方自己好好想想，爆笑內容讓許多人看了嘴角失守，也讓原PO忍不住笑翻吐槽，看來下次該教他怎麼寫情書了。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享「兒子寫的情書」，只見信上寫著「親愛的主恩您好嗎？你真的要轉學嗎？我跟您是永遠的朋友，但是轉學對我沒有幫助也沒用對吧！你轉學我真的活不下去了，你不轉學那有多好啊！剩下的我不多說了，你自己去想。」讓她忍不住吐槽，兒子你這樣就活不下去，以後該怎麼辦啊？

許多網友看完嘴角失守，因為情書上的字跡實在太潦草，加上斷行奇怪，首句寫著「親愛的主」，第二行才接著寫「恩您好嗎？」讓不少人看到第一行誤以為這封情書是寫給上帝的。「看到第一行還以為是要寫給上帝的信」、「親愛的主？為什麼要把名字分開啦」、「看到以為是要向主懺悔」。

對此，原PO留言處解釋，兒子平常寫作業的時候字跡還可以，但因為覺得情書用原子筆寫比較帥，結果第一次用原子筆寫字不習慣，可能覺得太滑溜了，所以在寫「王」字的時候，不小心超過就變成「主」了。

而情書的內容也引起網友討論，有網友戲稱其為新一代情聖，其實放棄一棵樹，後面還有整片森林。不少人笑說，這封情書真的是黑歷史，但是可愛的純愛，媽媽應該要偷偷藏起來，等以後兒子長大娶老婆的時候，看他願意花多少錢贖回去。對此，原PO開玩笑說，下次該教他怎麼寫情書了。

(中時新聞網)