屏東縣高樹鄉前鄉長廖文賢去年8月10日清晨聽聞住處外連續聲響，下樓查看發現家中玻璃碎裂，有多處彈孔痕跡；警方事後逮到兇手為44歲郭姓男子，並循線找出作案槍枝為俗稱黑寡婦的制式點22口徑轉輪手槍1支，屏東地院近日審理該案，郭男竟已持有非法手槍長達7年，對他人生命安全有嚴重威脅，被處5年6月徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

廖文賢當時表示「想說怎麼深夜還有人放鞭炮」，當天清晨4點多，他聽到劇烈聲響，下樓查看才驚覺住家被人連續開了5槍，其中2彈擊發、3彈未擊發；而警方事後表示，兇手郭男事前先變裝到現場勘驗，開槍後還規劃逃逸路線，以公共場所作為掩護，之後跑到釣蝦場裝作若無其事，他聲稱，因不滿對方在鄉長任內態度強勢，酒後越想越氣，才會開槍洩恨。

判決書指出，郭男表示他所使用的點22口徑轉輪手槍，俗稱黑寡婦，是在2013年4月在桃園由綽號「阿璋」的男子提供，作為欠債擔保；而他作案後將槍枝交給另名陳姓男子，陳男將槍枝放在一處宮廟旁的草叢內，警方事後循線在草叢內找到，依法起訴。

法院認為，郭男無視法律禁令非法持有或寄藏手槍，且持有槍、彈長達7年，對社會治安與他人生命財產安全，構成潛在威脅，甚至持槍朝他人住戶射擊，依非法持有非制式手槍，處5年6月，併科罰金10萬元，此外開槍已犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，可易科罰金；而被交付槍枝的陳男則遭判2年8月，併科罰金5萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)