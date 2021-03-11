台灣正處於數十年來非常嚴重的乾旱，許多水庫蓄水量僅約10%，台南白河水庫則已經完全沒水，氣象局預測未來2周仍然是東北季風影響為主，要舒緩旱象杯水車薪。衛福部疾管署提醒，如果面臨停水，善用儲備水與稀釋漂白水。

●疾管署提醒該洗手就洗手 水龍頭維持小水量少量肥皂就好

疾管署防疫醫師林詠青表示，目前水情緊繃，但手部清潔仍然要「當用則用、當省則省」，該洗手時就要洗手，可是一樣可以節省用水，水龍頭開小一些，雙手打溼不要塗抹過多肥皂清潔劑，搓揉雙手時將水龍頭關閉。

●水源不足或停水 稀釋漂白水可暫時取代肥皂

林詠青說明，一旦水源不足停水，清潔雙手就要仰賴稀釋漂白水，如果家裡沒有測量工具，可裡利用家中湯匙與保特瓶簡易配置，先用1湯匙含氯漂白水，再加上1保特瓶（中瓶）約1,250c.c.清水攪拌，做成原始稀釋漂白水。

林詠青繼續說，將2湯匙原始稀釋漂白水，再加上4個保特瓶（中瓶）清水約5,000c.c.，就可以調配出適合用於洗手的稀釋漂白水，如果家裡有簡易測量工具，使用1c.c的含氯漂白水攪拌100c.c.清水，再取出10c.c配合1公升清水。

正確稀釋漂白水調配方式。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

●勿殘留漂白水在手上 完全沒水源才用酒精替代

林詠青強調，調製3至5ppm含氯漂白水後，可以裝在附有水龍頭的儲水桶，先用少水量把雙手打溼，搓揉雙手20秒後，再打開水龍頭洗雙手，最後再用少量清水，把殘留在雙手的漂白水去除。

●台大醫院提醒 有傷口用清水洗手就好

雙手有傷口則可以僅用清水洗手，台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳表示，在部分研究發現，長時間用稀釋漂白水洗手，可以些微改善皮膚溼疹；但也有研究發現，稀釋漂白水清洗雙手的效力可能跟清水沒有明顯差異。

蔡呈芳也說，目前市面上有販售醫療用漂白水，可用於身體皮膚，但價格比較貴，如果要用稀釋漂白水，要特別注意雖然對病菌有效，但對於霉菌卻效果有限。最後特別提醒，民眾如果使用稀釋漂白水洗手後，發現皮膚發紅發癢疼痛，應儘速就醫。

(中時新聞網)