連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠春節商機加持，2021年2月自結合併營收5.21億元，較1月3.7億元成長達40.78％、較去年同期3.06億元成長達70.1％，改寫歷史次高。累計前2月合併營收8.92億元，較去年同期8.53億元成長4.58％，改寫同期新高。

瓦城表示，集團去年因應疫情，持續以最高防疫規格精進實踐「安心餐廳」承諾，並運用數位服務提高顧客體驗，透過Wa10線上訂位、年菜預購等數位服務提高便利性，成功帶動春節來客、年菜外帶與春酒聚餐繳出好成績，為集團營收增添成長動能。

瓦城集團截至2月兩岸總店數達138家，展望後市，隨著台灣抗疫有成，餐飲市場復甦，集團將透過精準選點和品牌布局策略持續展店，增添營運成長動能。其中，既有主力品牌瓦城、大心、非常泰及時時香、YABI等品牌均將持續展店，持續挹注營運成長動能。

瓦城看好首季營運表現可望創高，後續在展店效益持續顯現及既有門市穩健表現，配合同步精準控管成本費用，可望推助今年營運整體表現穩步攀高。

(時報資訊)