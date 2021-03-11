經營85度C的美食-KY(2723)雖受工作天數較少影響，2021年2月合併營收降至近8月低點，但在門市日均業績攀升帶動下，仍年增達12.26％。展望後市，隨著疫情可望持續受控，中美餐飲產業景氣穩定復甦，公司預期營收可望逐步重返成長軌道。

美食公布2021年2月自結合併營收15.45億元，雖較1月16.34億元減少5.44％、降至近8月低點，仍較去年同期13.76億元成長達12.26％。累計前2月合併營收31.79億元，較去年同期32.15億元小減1.11％，為近6年同期低點。

美食指出，加州政府1月底解除居家禁令，帶動美國85度C門市來客數連2月繳出雙位數月成長。儘管德州、華盛頓州、奧勒岡州等地10多家門市，營業天數受暴風雪影響而減少，但美國85度C整體日均業績仍較1月持續成長。

中國大陸方面，美食指出，2月上旬各地餐飲業人流及買氣仍受疫情影響，但隨著春節及情人節到來，85度C首度聯名迪士尼推出應景蛋糕，帶動2月西點業績較1月大幅成長，飲品銷售在新品推出帶動下亦較1月回升，使2月中國大陸85度C營收仍年增近4成。

展望後市，隨著時序進入春夏，美國加速施打疫苗、平均每天接種人次超過200萬，並核准第3支疫苗，在疫情可望持續受到控制的前提下，美國及中國大陸等地餐飲業景氣將穩定復甦，美食預期北美營收可望加速重返成長軌道。

台灣方面，美食針對招牌咖啡飲品持續提供更多元選擇，近期上市的榛果、香草、哈密等風味拿鐵回響超乎預期，上市短短3周熱銷超過10萬杯。美食表示，今年將持續升級並研發新品，在競爭激烈的咖啡市場搶占更多份額。

(時報資訊)