連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)公布2021年2月自結合併營收1.02億元，雖較1月1.92億元減少達46.83％、降至近11月低點，但較去年同期0.34億元成長達1.95倍。累計前2月合併營收2.95億元，較去年同期較去年同期2.1億元成長達40.56％。

雅茗表示，今年春節因落於2月，加盟商對此提前在1月拉貨，影響2月貿易營收。不過，相較於去年同期遭受疫情衝擊，今年前2月營收顯著回升，與過往同期表現相差不多，顯示營運已擺脫疫情影響。

雅茗指出，雖然2月仍受些微疫情因素、假期停工、部分新門市開店展緩等因素影響，但集團在去年疫情期間同步進行組織營運體質調整，使營業費用持續下降、帶動營利率提升，並投入茶飲新零售市場擴大通路布局，對今年營運表現持續看旺。

雅茗今年持續聚焦茶飲本業發展，針對營運及策略布局提出打造三大成長曲線方針。總經理張妙苓表示，茶飲本業將聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、並加強亞太合盟，目標今年新展店數超越去年的300家，作為第一成長曲線。

因應全球市場布局規模逐步擴大，雅茗積極進行供應鏈整合，在美國及馬來西亞設立子公司及供應鏈管理系統，藉此就近全方位服務各地門店營運伙伴，並透過在地採購物料，達成降低關稅障礙、提高營運競爭力效果，有益提高加盟主投資意願，創造第二成長曲線。

同時，雅茗投資併購亦有進展，包括入股台灣茶飲品牌「可不可」2成股權，與美國北加州營運商成立合資公司等，今年仍聚焦具發展潛力的茶飲品牌，以投資、合資或合盟方式協助發展，亦不排除結合餐飲品牌，以創造第三成長曲線。

此外，雅茗年初啟動新零售計畫，與知名飲料廠商異業結盟，打造「快樂檸檬利樂包產品」，在線上線下同步販售，通路涵蓋中國大陸多個超商、自動販賣機、知名電商平台等，盼使產品線可更深入消費群，為顧客提供更快速便利購買方式，成為另一營收成長動能。

法人認為，雅茗利用疫情期間調整營運表現較弱的餐食品牌，集中資源發展品牌競爭力強的「快樂檸檬」等茶飲品牌，整體營運已於去年下半年走出谷底。今年隨著展店步調加速、體質調整效益顯現，營收及獲利力拚重返2019年高峰，明年營運持續成長創高。

(時報資訊)