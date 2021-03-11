美國國家預算辦公室(US Congressional Budget Office)1月29日調高長期利率展望自3.1％至3.4％，國泰金(2882)旗下國泰人壽指出，在利率上行有助於經常性收益提升，同時也有利於負債公允價值衡量，對於接軌IFRS 17將具正面影響。

國泰金公布2月稅後淨利171.9億元，累計前2月稅後淨利389.4億元，每股盈餘2.95元。

子公司國壽2月稅後淨利150.6億元，累計前2月稅後淨利337.1億元，年成長 169％，單月、累計稅後淨利及淨值皆創歷年同期最高。國壽保單銷售仍以投資型及傳統型分期繳保單為主，2月FYP金額為151億元，年成長42％，FYPE金額為37億元，年成長13％，FYP及FYPE皆為業界第一，其中保障型商品累計FYP年成長14％；承保利潤穩定，費用控制得宜。

國壽指出，美國公債利率升，為國壽訂定隱含價值投資報酬率重要參考數據，今年以來至3月9日止，美國30年期公債利率較去年底上彈近60bps，30年A及BBB級公司債利率亦上揚近70bps，有助於利息收入的提升；市場CS避險成本去年第4季平均約0.2％，今年以來約0.25％；然市場NDF避險成本自去年第4季平均6.5％顯著下降至4.8％，有利國壽避險成本降低。在利率上揚及傳統避險工具成本下降環境下，對提升財務表現頗多助益。

其他子公司方面，國泰世華銀行2月稅後淨利18.5億元；國泰產險2月個體簽單保費15.8億元，稅後淨利0.6億元；國泰證券2月稅後淨利1.3億元；國泰投信2月稅後淨利1億元。

(時報資訊)