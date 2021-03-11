寒假及過年效應，加上新產品上市等多重因素，帶動遊戲股2月營收表現亮眼，鈊象(3293)、宇峻(3546)單月營收創下新高，智冠(5478)及橘子(6180)年增逾10％。

鈊象2月營收首次突破9億元，達9.2億元，年增46.3％，前2月營收17.59億元，年增41.5％。單月稅前淨利4.28億元，每股稅前盈餘達6.06元，前2月每股稅前盈餘達11.87元。2月主要逢過年假期，推升旗下遊戲平台的營收，而美國授權業務持續往上增長，也是帶動營收創高原因。今年鈊象商用機台陸續在4月、5月推出兩款知名IP的產品，商用機台營收谷底爬升、全年高成長可期；線上遊戲因基期較高，屬於溫和性成長。

智冠2月營收6.34億元，年增10％，2月主要受惠寒假春節效應，整體遊戲市場熱絡，通路合作遊戲及子公司推出年節大規模行銷活動，挹注營收增長。

子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行手遊《三國群英傳M》延續1月底改版人氣，推升營運動能。網龍(3083)2月推出經典港漫線上遊戲《中華英雄Online英雄無敵》全新版本，加入多項玩法與系統優化，單月營收0.35億元，年增21.54％。

智冠旗下經典單機遊戲IP授權紫龍遊戲開發製作的戰棋RPG手遊《天地劫：幽城再臨》，今天在大陸全平台公測上市，日前事前預約已有近400萬玩家踴躍參與，該作集結《天地劫》單機三部曲的豐富劇情及角色陣容，玩家期待度高。

橘子2月營收11.9億元，年增14％，主要《新楓之谷》延續1月AWAKE大改版效益，加上海外限定新職業「墨玄」上市，創該款遊戲單月營收歷史新高；累計前2月營收21.3億元，年減7％。

3月《新楓之谷》將首次與台灣高人氣插畫IP「貓貓蟲咖波」獨家合作，引發玩家高度關注；《天堂M》四大經典職業「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」開放預先登錄，盼營運持續提升。

宇峻2月營收達1.77億元，年增35％，創單月新高，累計前2月營收2.92億元，年增29.5％。2月營收來自單機遊戲《三國群英傳8》貢獻及過年紅包行情，《三國群英傳8》目前銷量逼近20萬套。

接下來手遊《三國群英傳M》將在東南亞發行，新加坡、馬來西亞、印尼等地預計4月初正式上線，第3季日本上市。第2季將規劃《sin七大罪：魔王崇拜》攻日及代理弘煜科(6482)的《燐光4》。第3季在韓國推出《曉之軌跡M》，日本推出《三國群英傳M》。宇峻今年的遊戲檔期相當豐富。

(時報資訊)