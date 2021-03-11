東北季風減弱，今天到明天白天北台灣氣溫回升，西半部留意局部霧，接著2波系統接力來襲，分別在明晚及下周三，第1波在明晚偏北略過，北台灣僅略受東北季風影響，冷空氣弱，降雨也不明顯；但北台灣雲量增多，白天稍轉涼，其他地區幾無影響。第2波在下周三，通過的位置更偏北，東北季風影響更輕微，因此這2波系統對缺水的現況，皆沒有紓解旱象的作用。

歐洲(ECMWF)模式模擬，周六(13日)8時前12小時累積雨量圖(左圖)，降雨主要在東北季風迎風面，背風面幾無降雨。下周三(17日)20時前12小時累積雨量圖(右圖)亦顯示，降雨仍集中在東北部、東半部。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」)

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明兩天東北季風減弱，北台灣明顯回暖，約16至27度，中部則是16至30度，南部16至32度，東部15至29度，全台晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。

吳德榮表示，明晚起東北季風略增強，大約影響至周日(14日)白天，周末兩天北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，大台北、東半部雲量多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣；氣溫部分，北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮表示，周日晚起至下周二東北季風減弱，西半部天氣多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，北台灣明顯回暖，全台白天舒適微熱、早晚涼。下周三(17日)另一波東北季風略增強，北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

(中時新聞網)