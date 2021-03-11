蟑螂屋放了10年會怎樣呢？一名女網友分享，大掃除時意外發現放了10幾年的蟑螂屋，上面布滿生物的骨骸，畫面令人震撼，除此之外，門縫中更夾有一隻死去已久的壁虎，直接變成「話時」，不少網友看到這一幕全驚呆，直呼「這是侏儸紀公園？」

該名女網友日前於臉書社團《路上觀察學院》分享兩張照片指出，幾年前大掃除時，意外在櫃子上方發現放了10幾年的蟑螂屋，只見沾黏板中有不少壁虎乾屍，及許多蟑螂寶寶，除此之外，她在清掃垃圾時，發現有一隻壁虎被夾在門縫長達數年，也已乾得只剩下骨骸，原PO坦言，當下看到真的起雞皮疙瘩，根本不敢呼吸，所以不知道會不會臭，只能鼓起勇氣拍照趕緊丟了，令她直呼「已經可以進博物館了」。

門縫中一隻壁虎也是化成骨骸，令原PO起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文曝光後，近萬網友全看傻眼，紛紛留言「好完整的標本」、「根本是考古現場」、「這是侏儸紀公園吧？」、「簡直考古挖掘場」、「博物館無誤」、「蟑螂屋直接變恐龍墳場」、「第一次知道壁虎有骨頭」、「10年內啊！阿祖的阿祖到阿孫的阿孫，全都栽在你手裡了」、「一家三代同堂團圓了」、「原來是恐龍啊，我還以為是壁虎呢」。

留言中，也有一名網友分享，「以前女友常被她爸媽說有嚴重的腳臭，事實上卻是一隻壁虎被夾在門縫，死亡多日飄出的屍臭味。」

(中時新聞網)