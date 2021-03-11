美國眾議院通過1.9兆美元刺激經濟法案，且市場預期拜登計畫於本週五(12日)簽署生效，傳產、價值股領軍上漲，道瓊指數再創歷史新高，但那斯達克與費半表現不佳，終場四大指數漲跌介於-1.8%~1.46%。其中，科技股大多拉回整理；此外，台積電ADR下跌2.23%、日月光ADR下跌2.65%、聯電ADR下跌1.07%。

週三台股早盤開高，因台積電、聯發科、大立光等指標股走弱影響，指數一度押回平盤附近震盪，但尾盤指數急拉，終場指數上漲58.58點，漲幅0.37%，收在15,911.67點。

OTC指數開高橫盤，收盤上漲0.81%，重新站回月線之上，技術面指標仍呈現整理態勢。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收小十字線，重回5日線之上，暫時守穩在15900點。

(2)、量能：反彈量縮至2,623.51億元，後續仍以價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日KD指標、MACD低檔震盪。

(4)、法人籌碼：三大法人合計-51.85億元；外資-38.2億元、投信+8.18億元、自營商-21.84億元。

觀盤重點，近日國際股市波動加劇，市場買盤相對保守，指數短線恐將區間震盪格局，現階段暫先小量操作為宜，短線急拉爆量之個股不宜過度追高。短線觀察重點台積電能否站穩600元大關與外資暫緩賣超態勢，較有利電子族群信心回穩，未來選股方向，可留意IC設計、面板、鋼鐵、生技、金融及高殖利率。

(時報資訊)