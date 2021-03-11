電信三雄公布2月財報表現，中華電(2412)單月、累計每股獲利分別為0.38元、0.78元，榮登電信雙冠獲利王，台灣大(3045)單月、累計每股獲利則為0.27元、0.58元，遠傳(4904)則為0.18元以及0.36元。

中華電2月份合併自結營業收入為167.6億元，較去年同期增加，主要因資通訊專案營收及行動銷貨收入增加，行動服務營收約略持平；營業成本及費用為130.1億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本與商品成本隨行動銷貨收入與專案營收增加而增加、營業淨利為37.5億元、稅前淨利為37.8億元、歸屬於母公司業主之淨利為29.8億元、稅後EPS為0.38元，較去年同期增加，累計前2月稅後EPS為0.78元，與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大2月自結合併營收111.0億元，營業利益10.9億元，稅後淨利為7.7億元，稅後EPS為0.27元，110年自結累計前二個月合併營收235.8億元，營業利益24.2億元，稅後淨利為16.3億元，稅後EPS為0.58元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，累計前兩個月電子商務營收年成長27%。行動電信業務方面，受惠用戶升轉5G，開台至今累計57.9萬5G用戶，滲透率達8%，帶動智慧型手機用戶月租費連續半年回升，今年前兩個月，行動服務營收年減已縮小至2.8%，獲利方面，排除行動及固網業務之EBITDA前兩個月年成長24%；儘管去年同期疫情尚未惡化，漫遊等相關服務貢獻下之基期較高，今年前兩個月合併EBITDA較去年同期僅減少5%。

遠傳2月合併總營收為68.42億元，較去年同期成長9.8%，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.24億元與5.72億元，單月稅後EPS為0.18元；累計至今年2月，遠傳合併總營收為142.59億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為44.86億元與11.75億元；自結之稅後每股盈餘為0.36元，EPS已達成第一季財測目標73%。

遠傳行動通訊業務表現穩健，雖然漫遊、預付卡業務受疫情影響，但月租型用戶數持續緩升，月租型客戶流失率維持低檔，此外，遠傳數位轉型效益持續顯現，雖然遇上農曆春節，2月新經濟營收年增率仍維持正成長，其中雲端服務營收年成長率達36%，帳單代收業務在連假宅經濟需求帶動下，年成長率達18%。

(時報資訊)