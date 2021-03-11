一名台中姓男子，在2005年7月在某腳踏車道，騎機車看見名國一少女騎腳踏車，便上前搭訕，又以恐嚇手法，強押少女到草叢內猥褻，並射精在她臉、手、頭髮上後逃逸，案件懸宕12年後，易男在2017年因吸毒遭強制採檢，比對DNA後竟然發現易男就是該匹惡狼，雖易男否認犯行，但台中高分院更一審依強制猥褻罪將易男判刑3年6月，並施以強制治療，期間至治癒為止，但不得逾3年。

根據判決書記載，易姓男子於民國94年7月中旬騎機車行經台中縣某鐵馬綠園道時，看見A姓國一少女與同學在該處騎乘腳踏車，即上前攀談搭訕，隨後騎乘車尾隨其後，並徒手碰觸甲女之臀部，A女受驚嚇自腳踏車跳下逃走時，易男孩對甲女恫稱：「不要逼我發瘋、我要拿刀子出來」、「1 分鐘講完就放妳走」強押少女到草叢內欲進行侵害，遭到少女命抵抗，但易男友繼續恐嚇恫稱：「信不信我在這裡就可以活活把妳打死」，接著進行猥褻病而強行射精在甲女的臉、手以及頭髮上，少女隨後在家人陪同下報案，並採證送交警方。

但經過12年，警方都無法在現有資料庫內比對到相關跡證，直到2017年，易男因毒品案遭強制採證，由台中市政府警察局清水分局採集其唾液檢體建檔，此案才露出曙光，經鑑識人員重新比對後，才發現易男與與12年前A女所採檢體相符。

被告辯稱，他沒有做這件事，也不認識少女，易男律師辯護時也強調，案發至今已久，證人即告訴人甲女已無法回復記憶，本件僅有鑑定報告得指被告涉犯本案，實在難以令人信服。

但法官認為，少女經過12年後，對於當時記憶已經漸漸模糊，但是在初步偵訊，以及歷審中，對於遭侵害過程仍能清楚描述，每次都大致符合，因此並非虛構捏造，因此證據力不因是否對於被害人長相及服裝記憶模糊影響。

台中高分院法官審酌，易男僅為逞一己私慾，即以強暴、脅迫方式剝奪他人之性自主權，所為顯嚴重危害社會治安，並戕害女方身心及人格健全，惡性令人髮指，且犯罪後迄今不但矢口否認犯行，未曾反省己身過錯，也未曾試圖尋求被害人之諒解，因此判刑3年6月，並施以強制治療。

(中時新聞網)