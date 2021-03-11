隔夜美股10日收盤漲跌不一，道瓊再漲逾460點並創歷史新高，那指收小黑。美國公債殖利率下降，與2月份核心消費者物價指數(CPI)低於市場預期，顯通脹壓力仍低。另外，1.9兆美元新冠疫情紓困案眾院過關，市場蜂擁買進景氣循環類股。道瓊工業指數漲464.28點或1.46%，為32297.02點。那斯達克指數跌4.99點或0.04%，為13068.83點。標普500指數漲23.37點或0.60%，為3898.81點。道指創歷史新高收盤價，盤中一度最高漲至32389.5點，也創盤中歷史新高。同時，標普500指數內11項產業組合中，能源與金融族群領漲。

美國國會眾議院，10日投票通過1.9兆美元疫情紓困計劃，預計拜登總統將於12日簽字後，此有史以來最大規模的疫情紓困方案，即可陸續開始實施。其中，大多數美國人也將陸續收到政府給予的1400美元刺激消費支票金。

因為另輪紓困方案即將出台，除美財長葉倫曾表示，將添增美國重返充分就業動力外，各大研究單位與機構也紛紛上調美國經濟數據。例如，摩根士丹利9日搶先將美國2021年經濟成長率(GDP)，從6.5%調高至7.3%，同時這是自1951年以來GDP的最高水位。另外，經濟合作暨發展組織(OECD)也預計，藉著這個1.9兆美元紓困案，美國工業產出將提高3%至4%左右。

美國官方最新經濟數據方面，2月消費者物價指數（CPI），剔除食物與能源的核心CPI，月增0.1%，年增1.3%。至於整體CPI則月增0.4%，年增1.7%。

美國2月核心CPI低於預期，表示通脹壓力仍低。

National證券表示，在過去一個月左右的時間，市場最擔心的就是通貨膨脹將比預期來得要高且要快。但是這次最新CPI顯示，投資人實在是多慮了。

同時，2月通膨指數一公佈後，10年期公債殖利率上升勢頭似乎也較平息下來。

10日，有批價值380億美元的美國10年期公債在市場上拍賣，但公債殖利率僅為1.523%，比競標截止前的殖利率雖高出1個基準點，但較市場預期為低。

拍賣後，美國10年期公債殖利率也小幅走滑在1.55%左右，較9日1.59%為低。不過，未來三個月內，部分投資人還是認為此殖利率將會向上飆破2%。

至於盤中動向與焦點個股，瑞銀(UBS)樂觀上調標普500指數至2021年底目標價，從4100點調至上看4250點。事實上，以標普500能源族群來說，2021年迄今的漲幅已超過38%。

9日科技類股飆漲後，10日熄火休息，改由與經濟成長復甦相關的景氣循環股接棒。工業，原物料與金融股均漲超過1%。

特斯拉10日跌0.8%，9日收漲近20%。

蘋果跌0.91%，據悉，蘋果正對所有iPhone手機抽單，主要是針對iPhone 12 mini。

散戶眾星拱月類股漲幅繼續擴大，例如高斯電子（KOSS）與GameStop(遊戲驛站)都上漲。

波音(Boeing)漲6.39%，預計將在本月底恢復787型客戶交付訂單，並表示訂單量在15個月以來，首次看到成長。

奇異(GE)跌5.36%，已確定將旗下飛機租賃事業群與全球最大飛機租賃商AerCap，將共同完成合併案。

(時報資訊)