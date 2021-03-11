Pop on LaMarcus Aldridge: “We’ve mutually agreed for him to work on some opportunities elsewhere.” Aldridge will not be back with the Spurs. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 11, 2021

沒想到馬刺與艾卓吉之間的6年「緣分」就此宣告終結！根據《ESPN》記者麥克馬洪11日搶先曝光，馬刺總教練帕波維奇親口證實，「我們跟艾卓吉彼此之間得到協議，將替他在其它地方找尋機會。」代表艾卓吉已經不再幫馬刺出場比賽。

麥克馬洪的同事「沃神」沃納洛斯基也補充爆料，馬刺已經開始找尋把艾卓吉交易出去的機會，且讓他開出想要跳槽的球隊名單，最快能在下周就把艾卓吉交易，不過馬刺沒打算直接買斷他的合約，畢竟馬刺還想最後利用他撈回一些籌碼。

身為2006年選秀榜眼，艾卓吉生涯前9季都在拓荒者效力，直到2015年夏天才跳槽馬刺簽下4年8000萬美元合約，儘管他生涯7度入選全明星賽、2度年度第二隊、3度年度第三隊，他的表現卻是逐年下滑，如今更已經快滿36歲了。

艾卓吉本季也因傷痛纏身，只打了21場例行賽，平均上場時間26分鐘也創生涯新低，場均13.7分、4.5籃板及1.7助攻，如今會讓馬刺跟他分道揚鑣並不意外，問題是以他當前的行情，能夠吸引多少其它球隊的目標，恐怕還需時間觀察。

(中時 )