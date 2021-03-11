日本桌球天后福原愛昨(10日)再度接受日媒專訪，澄清婚變疑雲，她強調絕無出軌、發生不倫戀，稱很久沒見過對方，今年初想到他才約他出來，又表示這幾年壓力很大的時候，男性友人在各方面給了她很大支持與援助，引來男演員金勤找出這兩段話矛盾點，直問：「所以妳其實讓大家明白了，這個關係已經好幾年了，沒錯吧！」

福原愛先前被拍和高帥男在橫濱街頭約會，兩人一起排隊吃小吃，還被拍到一同進飯店，福原愛當時否認出軌，強調兩人是一人住一間，對方只是來幫她提行李，並說是因為最近新開公司需要諮詢，「就在此時，剛好有一位對我而言是社會上的前輩、且讓我尊敬的友人，給我這方面的建議」，才會約朋友出來散心。

金勤發文指出福原愛言詞矛盾點。（圖／翻攝自King金勤微博）

昨《女性SEVEN》登出福原愛的最新專訪，談到男性友人，福原愛表示是在6、7年前朋友聚會間認識該名高帥男，當時認為他是朋友的朋友，後來沒再連絡，今年初回日本時，因為壓力大想起了這個朋友，決定主動聯繫對方。

金勤見福原愛受訪新聞發表感想。（圖／中時資料照片）

福原愛後來說，這幾年遇到生活上的挫折與困難時，都是這位男性友人給她支持與鼓勵，呼應她起先對媒體形容高帥男的身分，「他是精神上很支持我的一個重要朋友，我最近心情不穩定」，而江宏傑當時回應不認識這位朋友，但對福原愛的愛不變。

對此，金勤發現福原愛這兩句話邏輯上有問題，發文說：「所以妳時間點的描述，前後矛盾有發現嗎？誰會記得一個6、7年前不熟的朋友？還找他來陪伴自己？所以妳其實讓大家明白了，這個關係已經好幾年了，沒錯吧！」網友回應：「邏輯呀」、「要是沒有曖昧，印象不夠深刻，誰會記得6、7年前的人」、「金老師時事follow的很緊啊」。

(中時新聞網)