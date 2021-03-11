無論選擇什麼湯頭，在礁溪長榮鳳凰酒店嗑火鍋，美國蛇河牧場的「極黑牛」（即美國和牛）都可以點到飽。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉的麻辣湯頭鍋底製法，師承四川重慶名店〈小天鵝〉，以油花細緻的美國和牛涮食，味道極佳。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉嗑吃到飽火鍋，有各種湯頭鍋底可以選擇。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉的〈海派蛤蛤鍋〉（左），結合了澳門「卜卜鍋」與台灣「石頭火鍋」特色呈現，湯頭風味濃郁、喝得出蛤蜊甘甜味。（圖／姚舜）

〈海派蛤蛤鍋〉是先將大蒜、蔥花與辣椒等底料爆香後，下大量蛤蜊拌炒後再倒入用昆布與大量蔬果熬製的湯頭為鍋底。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉的〈海派蛤蛤鍋〉，鍋底的鮮蛤超過30顆，且個頭都不小。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉680元吃到飽火鍋的肉品涮料美國和牛、安格斯牛、雪花牛、牛背肩，以及羊雪花、培根豬、梅花豬等，選擇多樣。（圖／姚舜）

在礁溪長榮鳳凰酒店嗑火鍋，可以主廚手工製作的「蝦滑」下鍋涮食。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店吃到飽火鍋的蔬食野菜，可讓客人在自助餐檯上自由取用。（圖／姚舜）

〈煙波亭〉吃到飽火鍋的「海鮮盤」，內有紐西蘭淡菜、北海小花枝、透抽、鯛魚片、白蝦等。（圖／姚舜）

除肉類、海鮮與時蔬外，礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉其它食材涮料也很多樣，且讓客人無限取食吃到飽。（圖／姚舜）

老油條、鮮豆包、米血糕、炸芋頭、凍豆腐、牛蒡甜不辣、新竹貢丸、花枝丸、燕餃、蛋餃、麻糬燒、豆皮…，礁溪長榮鳳凰酒店吃到飽火鍋涮料不算少。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉吃到飽火鍋，自助餐檯上提供不同口味異國泡麵讓客人涮煮。（圖／姚舜）

嗑麻辣鍋若要避免「辣到有困難」，建議在湯頭沸騰冒泡的「開鍋」處下料涮食。（圖／姚舜）

宜蘭也有吃到飽火鍋餐廳！而且除了美國安格斯牛、雪花牛與牛背肩，以及羊雪花、培根豬和梅花豬外，火鍋控更有雪花分布細緻的美國和牛「極黑牛」涮涮樂、吃到飽！

為提供客人更多用餐體驗，並在競爭日熾的宜蘭休閒度假飯店市場中開闢新「藍海」，位在礁溪的長榮鳳凰度假酒店宣布，館內餐廳〈煙波亭〉已重新定位為「吃到飽火鍋」餐廳，除了提供一泊二食入住的客人可在〈桂冠自助餐廳〉外另一選擇，一般客人午、晚餐時段也可以680元＋10％在〈煙波亭〉嗑火鍋且吃到飽，因食材涮料不俗、湯頭選擇多樣，加上「佛心」訂價很親民「超值到爆」，所以除宜蘭在地鄉親前往消費，也吸引下榻其它度假飯店的客人到此以舌尖朝聖。

有別坊間一般的吃到飽火鍋店，礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉吃到飽火鍋的湯頭鍋底選擇多樣，除〈祕製清油鍋〉、〈北海道昆布鍋〉與〈野生菌王鍋〉外，更有「獨家風味湯頭」可以選擇。其中〈麻油藥膳湯〉是以純正芝麻油，加入熟地、當歸、枸杞、紅棗、黃耆等中藥材，文火精燉慢熬6-8小時熬製，散發誘人的麻油香氣，中藥材自然甜味讓湯頭溫和順口，濃郁不油膩，標榜溫補不燥熱。〈新馬叻沙湯〉湯頭則使用南洋數十種香料，檸檬葉、南薑、香茅、薑黃等，搭配蝦醬與椰漿熬製，為南洋風味湯頭。

〈煙波亭〉的〈麻辣鍋〉鍋底則為最值得推薦的「不敗經典」。2015年礁溪長榮鳳凰酒店 邀請中國麻辣鍋名店〈重慶小天鵝〉廚藝團隊至〈煙波庭〉餐廳客座，透過廚藝交流，長榮鳳凰酒店廚藝團隊得以藉由「中國10大連鎖火鍋品牌」與「中國火鍋底料10佳品牌」的無法分享，習得正宗川渝麻辣鍋的味道精髓，再加以改良傳揚。

重慶正宗麻辣鍋是「七分油，三分水」，所以這鍋的表面紅油汪汪、油亮得好似鏡子，因表層覆蓋一層油，所以加熱時時表面「波瀾不興」，直到整鍋溫度均達沸點時，這麻辣湯頭的表面才會出現一 破口，沸騰起泡。而這麻辣鍋「貌似可以辣死人」，實則「辣而不臊」，且辣得有層次韻味。所以來到礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉，這鍋非試不可。

礁溪長榮鳳凰酒店副總陳建宏表示，享用正宗重慶麻辣鍋時有「3大避辣決竅」：

1、食材下鍋只要「涮」而不要「煮」，涮熟了就離湯起鍋。

2、在「開鍋」處(即湯頭沸騰的地方)撈菜，因為湯頭滾滾的地方 辣油最少，食材也相對比較沒那麼辣。

3、不要以麻辣鍋的湯頭泡飯吃，也不要喝湯，如此可避免腸胃過度刺激，第二天才不會「有困難」。

陳建宏並按當年〈小天鵝〉客座時傳授的「心法」指出，享受重慶麻辣鍋時的涮食程序也有講究。而嗑辣鍋的「涮食SOP」是：1、先涮下水與肉類等葷食材料，2、再涮根 莖類蔬菜瓜果，3、最後才是涮食葉菜類食蔬。

〈海派蛤蛤鍋〉則集合澳門「卜卜蜆鍋」與台灣「石頭火鍋」兩種火鍋特色成為〈煙波亭〉獨門研發的火鍋湯頭。主廚先在鍋內下蔥花、大蒜與辣椒用油爆香，再加入北海道昆布高湯和大量蛤蜊加熱煮滾。

澳門「卜卜鍋」是用蜆或蛤直接加水煮滾，吃得是清甜。而〈煙波亭〉按「石頭火鍋」作法先炒辛香料再加湯下食材，炒料時即噴香誘人食慾，湯頭煮好後，蛤蜊鮮甜、湯汁中則有油發、蒜香，以海陸食材在湯中涮熟，入口不會違合。

礁溪長榮鳳凰酒店〈煙波亭〉吃到飽火鍋供餐型式亦有別傳統，牛、豬、羊、雞等肉品類，以及燕餃、魚餃與蛋餃等餃類和貢丸等丸類，還有如老油條、豆皮、貢丸、牛蒡甜不辣、排骨酥、麻糬燒、韓國年糕等，都是在桌上掃QR Code點餐，然後由服務人員送上餐桌並無限供應。至於時蔬葉菜類、小菜、甜品與飲料，還有不同口味的異國泡麵，則放置於自助取餐檯上讓客人自由取用。

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