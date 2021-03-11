馬來西亞的31歲「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），不但才華洋溢，更時常在社群平台大秀自己的魔鬼身材，日前她受邀上直播節目，在毫無準備的情況下被要求上場彈琴，遭網友批評彈得很差，當場失控暴走，儘管事後道歉，網友還是不買單，對此，大馬鬼才黃明志也發表看法。

李元玲日前在網路節目《正面交鋒》直播上，無預警被要求彈電子琴，還是她不熟悉的流行歌曲，而她硬著頭皮上陣後，看到網友負評不斷，累積的委屈不滿一次爆發，讓她當場暴走，甚至直接到失控離場還在不停地罵。

事後李元玲發文道歉，指出這場採訪一開始並沒講清楚是直播，她也不知情要表演，當下雖然拒絕了，卻還是迫於現場壓力上陣，「我也感到很後悔這麼失控，因為我是個普通人類，有血有肉有淚，容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天」，但網友仍是罵聲連連。

對此，曾和李元玲合作過的黃明志也開腔，「是誰規定每個人EQ必須要很高的？當面對不公不義，被誤解或被打壓的時候，為了讓大家覺得自己“EQ很高”而不去捍衛，這才是最低IQ的行為。」他坦言演藝人員和藝術家的難處，「對自己的演出必須要有很高的自我要求，因為那是我們的專業領域」，最後他更表示，「被霸凌就霸凌回去！」

(中時新聞網)