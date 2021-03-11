台灣是包括全球半導體製造的數家重要晶片製造商的所在地，但目前台灣正在遭受幾十年來最嚴重的乾旱。如果繼續下去，它可能會進一步威脅到已經全球大缺貨的半導體供應。包括蘋果、特斯拉都將會受影響。

據《巴隆周刊》報導，半導體製造需要一些世界上最先進的技術，才能將微小的電晶體印刷到被稱為晶圓的矽片上。但是晶片製造也需要一種技術含量很低的成分：水。

根據台積電最新的社會責任報告，台積電在台灣的生產設施每天大約需要156,000噸水。該公司採取了多種措施來回收水，並使用其他技術來減少每個晶片所需水的數量。在2019年，該公司回收了1.337億公噸水，約佔總用水量的87％。

除了回收和減少排廢外，台積電開始使用水車為製造業務獲取更多的水，主要目的是讓生產線為未來可能的需求做好準備。

台灣官員本週早些時候表示，應該將會有足夠的水儲量， 以保持台灣半導體公司的正常運轉並持續到五月下旬。通常，台灣的雨季從3月到5月，然後是從6月到8月的颱風季節。政府上個月頒布了工業用途用水限制。

由於嚴重乾旱，台灣於2015年發布了對工業公司的用水限制。然而，當時《華爾街日報》報導說，那年10月至3月的總降雨量是自1947年開始記錄以來的最低水平。今年乾旱更加令人擔憂，因為2020年沒有任何颱風襲擊台灣。

如果台灣乾旱沒有減輕，那麼像蘋果及特斯拉這樣的公司，其他產品可能會受到影響，因為製作顯示器和其他類型的零組件都需要水。

(中時新聞網)