周三美股漲跌互見，台北股市加權股價指數今(11日)以15947.21點開出，上漲35.54點，台積電受ADR下跌影響，開在596元，小跌1元。

美國總統拜登提出的1.9兆美元紓困法案獲眾議院通過，加上最新經濟數據降低對通貨膨脹的疑慮，激勵10日道瓊工業指數一路走升，終場大幅上漲464.28 點，漲幅1.46%，收在32297.02點，不過，以科技類股為主的那斯達克指數早盤雖然上漲，但終場小跌4.99點，以13068.83點作收，標準普爾500指數收盤上漲23.37點，收在3898.81點，費城半導體指數終場也下跌52.89點，收在2879.32點。

電動車大廠特斯拉(Tesla)股價並未延續9日股價大漲的走勢，收盤下跌0.8%，台積電美國存託憑證(ADR)也下跌2.2%。

台北股市加權股價指數10日收盤上漲58.58點，收在15911.67點，收復5日線，法人表示，台股228連假前創下16579的高點後，連續修正兩周，主因外資3月以來賣超951億元，在外資大舉提款下，呈現全面漲多回檔，電子股全面拉回整理，台積電、聯電、聯發科、聯詠等高點下跌超過1成，但基本面不變，回檔後買點浮現。

(中時新聞網)