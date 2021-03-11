搶攻春季旅遊商機，享有四鐵共構交通便利優勢的台北六福萬怡酒店攜手花蓮理想大地渡假飯店合作，即日起至12月30日，推出「2021 年理想萬怡雙城假期」住房專案，三天兩夜套裝行程雙人成行7,900元，入住台北六福萬怡酒店卓越客房當日，即贈送花蓮理想大地渡假飯店雙人平日住宿券，若出示含入住日前後3天的高鐵、台鐵、客運車票或是自駕的加油發票，不限消費金額及起訖地點，即可再折專案房價1,000元，等於一人一晚最低不到1,800元即可入住都會五星飯店及五星級異國風渡假酒店，盡情探索不同城市的風貌。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，相鄰於CITYLINK以及環球購物中心，便利的交通及地理位置大量節省民眾旅程時間，最適合作為台灣自助遊的第一站。即日起預訂「2021 理想萬怡雙城假期」住房專案，先入住台北六福萬怡酒店卓越客房一晚，感受如藝廊般的飯店空間，還可至周圍南港各登山步道散步，欣賞山色之餘享受都市中的寧靜。接著民眾可再選擇方便出遊的日期，使用花蓮理想大地渡假飯店雙人平日兌換券，除享有西班牙式豪華客房一晚，感受大坪數的空間舒適感、品味古典傢飾建築的典雅風貌，還可以漫步在理想大地萬坪生態園區大口森呼吸，另包含花蓮機場/火車站接駁、自助早餐2客、應許運河遊艇導覽1次等。

(工商 )