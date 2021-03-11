【愛傳媒黃珊珊專欄】有關3月7號大巨蛋施工不慎，導致鋼筋掉落的工安事故，3月10日中午勞動局也立刻啟動勞檢，針對整起光復南路路型改善工程開罰九萬元，並依照職業安全衛生法第36條，若有發生職業安全災害的疑慮，北市府將要求施工部分區域停工！

大巨蛋工程一直是媒體的焦點，也是台北市政府非常重要的BOT案，公共安全也絕對是我們優先考慮的事項。

自100年開始，我們的勞檢次數已經高達1394次，未來仍會繼續實施一周檢查一次，也會視情況增加檢查頻率，此外，建管處也會依照建管法令，加強不定期稽查頻率，要求遠雄立即改善。

事件發生後，我們決定該工程必須比照第一漁果、環南市場改建工程，架設即時影像轉播，從不同角度紀錄工程狀況，未來大巨蛋將是「全民監工」，希望大家一起來做公共安全的把關者。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)