【愛傳媒黃士修專欄】福島事故十周年，反核方偕同三個立委辦公室，在立法院舉辦「2021全國NGOs環境會議」，今年主題訂為「311福島10週年前夕看核一廠燃料池危機」論壇。

引言人包括陳文山、賀立維等立場鮮明的反核人士，這當然是衝著八月底的核四公投而來。

相較反核方只談核能，核能學會選擇於今日舉辦「2050碳中和的挑戰—台灣該如何因應」論壇，全方面探討2050碳中和國際情勢、先進再生能源技術、二氧化碳捕獲封存及再利用、碳中和的經濟衝擊、碳中和電力系統規劃、台灣2050淨零碳排的法律規劃等等。

美國能源部定義綠能明文包含核能和再生能源。歐盟綠色政綱把核能和再生能源都列入2050碳中和手段，我們甚至得到歐盟辦公室的回信，確認綠色政綱包含核能。國內卻有反核學者和事實查核機構，持續謊稱核能被國際排除，實在是民主社會的不幸。

由於民進黨立委洪申翰已將核四公投定調為「核災公投」，且要「讓擁核人士疲於奔命」。

我們認為這確實是無法迴避的挑戰，無論就公投對決的層面，抑或是能源環境的層面，所以我們針對反核方的論點預作回應。

一、行政院長蘇貞昌重申「重啟核四不可行」的回應？

1.N+7年是經濟部造謠，核四1號機兩到三年內可供電。社會大眾可以思考，要相信政客放的假消息，還是尊重第一線專業人士？

2.核四一號機在2014年7月30日已完成安檢，經濟部在8月20日公告，驗證符合安全設計規範要求。比起深澳燃煤排空污、觀塘三接毀藻礁，為何不啟用已經蓋好的核四廠？

3. 核四封存七年能否重啟？我們可以看看美國Watts Bar 2號機，1988年封存，2016年重啟，封存28年，是核四封存的整整四倍，仍然在2018年得到美國最佳電廠的獎項。核四若要重啟，技術不是問題，民意不是問題，政治才是問題！

二、反核方陳文山教授宣稱「核四有地質斷層」的回應？

1.陳文山教授反核立場鮮明，我們尊重，但身為地質學系教授，實在不應該以個人主張煽動恐懼。陳文山教授所謂斷層說法，沒有得到地質學界的承認。

2.前美國NRC官員Dr. Charles Casto在2018年公投時，也專程來台澄清，美國並沒有禁止核電廠不能在斷層帶附近興建，而是要求做好安全分析進行設計，確保核電廠可以承受地震的作用力。

3.陳文山教授既然在台大教書，應該有一分證據說一分話，核電廠的耐震工程分析，那是土木結構和核能安全專業，地質學者不應該跨過界違背專業。

三、民進黨立委洪申翰定調「核四公投是核災公投」的回應？

1.很遺憾過了三十年，反核方還是只會煽動恐懼這一招。洪申翰委員前幾天在臉書上稱，「福島核災十年後，核災區廢核民意仍高達八成」，但是我們看日本NHK原文報導的日本全國民調，3%支持增加核能、29%維持目前比例、50%支持減少比例，事實是續用核電民意仍高達八成，與洪申翰說的完全相反！

只有17%支持完全廢除（福島地區是24%），而且跟台灣一樣，年輕人的擁核比例比較高。

2.台灣反核人士永遠不敢告訴民眾，根據WHO和UNSCEAR追蹤研究報告，福島核災雖有輻射外洩，但觀察不到影響健康的效應。

至今，福島核災因輻射而死亡或罹癌的人數，仍然是零。如果你知道福島核災沒有人因輻射而死，你還會堅定反核嗎？那一定是背後有其它利益的因素。

3.日本當年零核時期，燒天然氣燒出十幾兆元赤字，全國電力公司瀕臨破產，兩年後便捨棄零核，陸續重啟核電。日本國家能源戰略，也明訂核能和再生能源各佔20%的方針，親手實現以核養綠。

反核四已經撕裂台灣社會三十年，付出漲電價、燒燃煤、大斷氣、毀生態的慘痛代價，讓我們在今年828結束這些意識形態的恩怨情仇吧！

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)