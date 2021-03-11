《中國紀檢監察報》11日以〈西方「神話」破滅〉為題報導，近日英國通信管理局以「違反公平、隱私和公正性規定」為由，對中國國際電視台（CGTN）處以22.5萬英鎊罰款。此前，英國當局針對CGTN在2019年香港「修例風波」中的報導，以具有「政治屬性」為藉口吊銷其在英落地許可。報導強調，罔顧事實和公正、執意作出錯誤判罰，如此赤裸裸的政治打壓，歸根結底是英方對中國抱有強烈意識形態偏見。

報導稱，當下全國兩會，即將閉幕的全國人大將作出完善香港選舉制度的決定，為「愛國者治港」提供制度支撐。採取必要措施完善香港選舉制度，全面體現和落實「愛國者治港」原則，確保管治權牢牢掌握在愛國愛港力量手中。英方此時針對報導發布制裁，是別有用心地針對中國內政。

報導指，近段時間，西方一些國家慣用伎倆是：一邊阻撓中國媒體在海外落地傳播、提供客觀公正的新聞報導，一邊使用「雙重標準」，蓄意抹黑攻擊中國。越來越多人意識到，西方「新聞自由」神話已然破滅。

報導列舉，西方破滅的神話不止「新聞自由」一端。

「民主表率」神話：今年1月，數百名抗議者聚集在美國首都華盛頓特區，為支持川普示威，向國會聯席會議施壓。被視為「民主象徵」的國會山莊陷落，5人在示威和騷亂中死亡。

「人人生而平等」神話：疫情暴發之初，美國眾多權貴在各州檢測設備短缺且自身無感染症狀的情況下獲得優先檢測，到在疫苗接種過程中，一些富人通過捐款等方式優先接種，少數族裔接種名額被搶占，新冠肺炎疫情大背景下，美國社會在階層和經濟方面的不平等進一步暴露和加劇。

「人權至上」神話：美國非裔佛洛依德遭白人員警「跪殺」，臨終前「我無法呼吸」的吶喊，引發全美種族歧視抗議浪潮；僅僅一個月時間，美國新冠肺炎疫情死亡人數從40萬攀升至50萬。

「醫療系統無所不能」神話：在新冠肺炎疫情面前，英美醫療科學水準雖然全球領先，醫療系統卻顯得捉襟見肘。一些政客竟在疫情之初呼籲「群體免疫」，反智言論體現出不惜以犧牲民眾生命為代價。在美國疫情重災區如加州洛杉磯郡，醫護人員承受力達到極限，救護車拒收生存幾率過低患者。

「基礎設施完美發達」神話：今年2月，美國德州部分地區遭遇降雪、冰凌、凍雨等，數百萬用戶斷電，千萬人遭遇斷水。斷電斷水的居民在寒冬當中苦苦掙扎，首府奧斯丁卻上演「雙城記」──市中心燈火輝煌，鄰近社區一片漆黑，政府官員卻理直氣壯表示「不欠民眾什麼」。

(中時 )