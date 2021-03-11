【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月9日因為房東、房客事件，立法院很熱鬧。

我不知道資深委員們為什麼把立法院的宿舍講得如此簡陋，聽說很多記者到會館都被拒於門外，電視新聞上甚至有說我們在大安會館的房間只有3坪大，還必須共用非常老舊的客廳，所以王委員才須要到外面賃屋。

霎時間，很多關心的朋友電話湧入，紛紛關心我怎麼可以窩在斗室中這麼長的時間，擔心我的病是被悶出來的。

且讓我這個從去年三月開始，以大安會館為家的立法委員為大家揭開大安會館的神秘面紗吧！

首先，兩個會館的地點都很棒。台北會館在植物園門口，對面就是每坪兩百萬的豪宅，大安會館離捷運大安站五分鐘，附近的生活機能非常好，又離我親人比較近，所以我選擇了大安會館。

大安會館的房間沒有像T台說的只有三坪大，或者設備簡陋。房間雖然不是方正格局，但坪數絕對比我自家的主臥室大。

每個房間有full size的雙人床、茶几加單人沙發、梳妝台、小冰箱、櫥櫃、還有張大辦公桌、盥洗室雖然不大，但是有浴缸，也有免治馬桶。

最貼心的是，每個房間都有配備32吋的電視，第四台，以及對我而言最重要的，與立法院完全相同的電腦與資訊設備（甚至還有無線網路），所有我在問政需要的資料搜尋，全部一應俱全，換句話說，我在會館，一樣可以工作。

至於公用區域，有非常大的閱覽室、接待區，以及對常住房客最重要的洗衣間與公用廚房。

最大的方便是，會館和院區有交通接駁，每天上午7:30、8:00、8:25開往院區，晚上6:30開回會館，這也是我會直接住到會館的原因，每天七點半去立法院上班，六點半下班，沒做完，回去會館因為電腦完全相連，繼續工作！

這樣的立法委員會館不簡陋，一點都不簡陋！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)