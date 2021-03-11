一輩子都用不完！好市多神器「保鮮膜」深受婆媽喜愛，但因貨源不穩定常常缺貨，昨一名網友發文分享補貨的消息，引起網友熱烈討論，霸王級容量又不貴，用起來完全不心疼，甚至有人透露自己買了九年到現在都沒用完，此生應是不用買保鮮膜了。

一名網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文表示，家庭必備神器「保鮮膜」終於有貨了，但近1公里的長度讓他忍不住卻步了。從照片中可見，好市多這款保鮮膜的外包裝為藍色和黃色的，大盒保鮮膜長度為914.4公尺、寬30.48公分，約278.7平方公尺，巨無霸的尺寸讓婆媽覺得超划算，看到就想入手。

好市多巨無霸神器回來了，網友一看驚喊「買了9年都沒用完」。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

這款保鮮膜其實在社團中多次被PO出來討論，容量超多加上價格便宜，因此被許多主婦列為必買清單項目之一，但疑是因為貨源不穩定，所以常常會缺貨，有網友透露，逛好市多意外看到，連店員都叫他快點買，因為這個（保鮮膜）不常見。

超大容量引發網友討論，「用好幾年還沒用完」、「買一條可祖傳三代」、「大一在外租房時買了一盒這個，現在出社會六年了還沒用完」、「買過一次，然後它缺貨5年」、「我用了9年還沒用完，櫃子裡還有一盒新的，我下半輩子應該都不用買保鮮膜了」、「1公里感覺可用一輩子」，甚至有人開玩笑說，「從辛亥革命用到現在還沒用完」、「當年幫秦始皇包兵馬俑，到現在還有一半」。

許多網友也提醒，這款保鮮膜的材質是聚氯乙烯（PVC），不建議直接與食物碰觸，因為可能會有塑化劑溶出，也不適合包著加熱食物，因此用途恐有所侷限。不過，因為其高CP值，不少人分享，其實可以拿來包東西，狂用也不心疼。「家裡有，過年幫親戚阿姨媽媽染髮沒在客氣的一直拉，三年了只用了一半」、「拿來當搬家包材，不錯用」、「都拿來包抽油煙機🤣打掃起來輕鬆許多」。

(中時新聞網)