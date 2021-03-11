可成(2474)去年全年因為處分大陸泰州廠利益挹注，帶動全年EPS衝上27.65元，較前一年每股純益14.63元幾近翻倍成長，同時也創近3年以來獲利高點。可成新能源車影音系統機構件，自去年2Q開始陸續出貨，布局成果逐漸發酵！

可成去年全年集團合併營收為新台幣825.06億元，年減10%。2020全年營業毛利為219.19億元，年減1.6%。2020年全年稅後淨利(歸屬本公司業主)為211.3億元，年增87.5%。每股稅後盈餘(EPS)則為27.65元。

可成去年第四季單季合併營收為新台幣186.83億元，年減41.5%。第四季毛利率為30.1%，營業利潤率為17.9%。可成也公布2月營收35.82億元，月減20.32%，年增77.17%，累計前2月營收80.76億元，年減18.67%。

展望今年，可成認為，後疫情時代WFH、LFH趨勢仍未消褪，將以筆電、平板及車用產品為營運重心，此外可能也預估公司在新能源車的布局能逐漸發酵。可成新能源車相關產品是以金屬為主的車內影音系統機構件，去年第2季開始交貨，客戶是國際品牌。花費一年多時間切入供應鏈後，可成已克服最困難階段，往後可運用在材料科學、精密加工、表面處理等核心能力，再擴大布局。

(時報資訊)