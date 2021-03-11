美國眾議院通過1.9兆美元振興方案，美股漲跌互見，道瓊上漲464點，首度收在32000點以上，今(11)日台指期開漲約0.47%、電子期開漲約0.27%、金融期開漲0.7%，且隨即漲幅擴大，以金融期漲勢最為領先。

目前外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選中性依舊，整體籌碼面中性格局，技術面部分，台股萬六關上壓力依舊沉重，目前待上檔賣壓逐漸消化沉澱後，台股方能打破目前的區間僵局。

籌碼面來說，台指期三大法人淨空單減少2621口至-10264口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2245口至-21680口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2450口至-6082口。

永豐期貨分析表示，美國1.9兆美元刺激計劃過關，但短期需留意美債殖利率的變化，還有美國科技股是反彈還是轉強，短期將影響台股的電子族群走勢，台股短期上方仍有壓，投資人宜留意修正風險。

(時報資訊)