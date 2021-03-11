兩名熊貓外送員深夜急送餐，行經台中市西屯區出「撞」況，造成兩名外送員受傷送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

兩名騎士都是外送員，因衝撞力道大釀成多處受傷送醫治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

外送員時間就是金錢，搶單搶時間，但在馬路穿梭送餐，小心安全勿搶快。台中市10日深夜11時52分，在西屯區福星路發生一起兩輛機車碰撞的交通事故，出「撞」況的兩名騎士都是熊貓外送員，警方初判肇因，是其中一名機車騎士未依規定讓車，另名女騎士未依規定減速，造成兩車都有車損，人也受傷，警方酒測兩人都無酒駕，還要進一步釐清原因與責任。

夜深了，很多人已進入夢鄉，但有不少辛苦賺錢的外送員奔波大街小巷，為消費者服務，由於晚上人車較稀少，用路人開車速度如未加注意，可能造成十次車禍九次快的情況。

10日深夜近12時左右，擔任外送員的24歲葉姓男子，沿西屯區永新巷由文華路往西屯路方向行駛一般道路直行，剛好22歲洪姓女外送員騎機車沿著福星路由河南路往逢甲路方向行駛內側車道直行，疑葉男未依規定讓車、洪女車未依規定減速，衝擊力道大，兩輛機車倒在路旁。

警方到場救援處理發現，兩名騎土是熊貓外送員，因衝撞力道大釀成多處受傷送醫治療。

兩輛機車後座都安置粉紅色特徵的熊貓外送保溫箱，同樣都是外送員，奔波送餐中發生交通事故，警方初步調查是葉男疑未依規定讓車、洪女疑未依規定減速，交通事故因還要進一步釐清。

(中時 )