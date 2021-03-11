3月的到來，象徵萬象更新、百花齊放的春天已經報到，不少人在事業和愛情上也都有著蠢蠢欲動、亟欲萌芽的心情。星座命理專家艾菲爾老師昨（10）日就在臉書點名4星座在3月的運勢走向特別好，不管感情、事業、財運可以心想事成，快來看看你或是身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍第四名丶雙魚座

雙魚在本月的運勢越來越好，3月發生的任何困難你都能順利克服。過去你的心情處於不太穩定的狀態，不是突然生氣，就是會沒來由的落淚，甚至連健康都受到影響。幸好3月開始運勢大好，心情也跟著輕鬆愉悅起來，不僅工作越來越順利，就連愛情都傳來好消息！已經單身好久的雙魚，你會邂逅一位心有靈犀的好對象；而有伴者，你們的感情也會更加穩定順利了，快打鐵趁熱，趁本月討論未來規劃吧！另外，一直很想瘦身的雙魚在3月也能心想事成喔。

▍第三名丶處女座

處女在這個月的魅力完全大開，簡直就像聚光燈打在你身上般，遇到超多男神、女神級的人物向你搭訕。也許過去你的運氣一下好一下壞，還有爛桃花緊咬不放；不過到了3月，隨著你更加認真的態度，以及月老的加持下，能遇到優質好對象。單身者會和男神或是女神彼此看對眼；而有伴的處女，現在就是調教對方的最佳時間，明示暗示他來接送你上下班，或是給你個甜蜜的小約會、小驚喜，能讓你們的感情能激蕩出更多火花，走得更長久。

▍第二名丶獅子座

獅子在3月收穫滿滿，無論是工作、愛情、財運都有好事發生。3月開始，你之前累積的實力將成功兌現，工作上會有升官加薪的機會，長官有可能會讓你接下大案子或大客戶，讓事業將攀上高峰。感情上，不管是想脫單、想結婚、想懷孕生子者，這個月都能心想事成，千萬別錯過！3月是獅子喜事連連的最佳時機，你之前所立定的目標，都將在本月陸續實現。

▍第一名丶白羊座

進入3月，白羊的好運有如一飛沖天。之前你總是不自覺去討好身邊的人，反而忘了自己的存在，讓你沮喪又暗淡。但從3月開始，你的想法會更加清晰，對生活以及事業的人事物，都能懂得抓住重點去應對，體會到愛自己、盡自己的本分比任何事都重要。而豁然開朗的你，也更能吸引到貴人幫助，3月會透過貴人認識一位理想伴侶，在事業上迎來好的轉機，就連健康運及財運都跟著興旺起來，一切都越來越好！

(中時新聞網)