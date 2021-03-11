中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會進行業務報告，發布央行去年為穩定新台幣匯率，維持匯市的順暢，全年總共買匯391億美元。

楊金龍指出，去年3月以來，美國等主要經濟體為因應COVID-19疫情衝擊，包括美國、歐元區、日本等主要央行持續大規模購債，至年底三大央行合計資產規模占全球GDP比率較疫情前遽增近10個百分點，至27.1％、創歷史新高，及推出史上最大規模的14兆美元紓困及振興方案，使得美台利差大幅縮小。反觀台灣因防疫表現及經濟基本面較佳，且整體貿易出超擴大、台商回台投資的資金回流等，均影響匯率走勢。

楊金龍表示，尤其11月及12月因國際美元持續走弱，外資匯入金額大幅增加，造成國內匯市有失序之虞。央行為維護匯市秩序，並避免負面效應外溢至實體經濟面，遵循金融穩定及幣值穩定的法定職責，在該二個月期間加大匯市調節力道，下半年買匯352億美元，全年總計買匯391億美元。因此，新台幣從2019年底至2021年3月8日止對美元升值約6.4％，與其他貨幣相比，匯率相對穩定。

楊金龍說明，台灣與新加坡及瑞士等小型經濟體，面臨資本流入的巨大挑戰，主要來自美國聯準會（Fed）等貨幣政策外溢效果，鉅額資金流入造成外匯市場穩定面臨挑戰，金融穩定、實體經濟活動及物價易受到負面衝擊。為因應外溢效應，均須積極調節匯市，以維持金融穩定，台灣也面臨類似情況。

例如瑞士央行2020年前三季淨買匯約1,141億美元，新加坡金融管理局2020年上半年淨買匯444億美元，2020年全年香港金融管理局淨買匯約495億美元。楊金龍強調，小型開放經濟體調節匯市，與美國實施量化寬鬆政策相同，均為達成央行法定職責的重要貨幣政策工具。

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