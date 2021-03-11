國際疫情隨疫苗擴大接種，有助全球濟重返成長軌道，但不確定性風險仍在，中央銀行總裁楊金龍（圖）11日赴立法院財委會報告業務並備詢，他表示，面對未來情勢變化，台灣經濟具有五大優勢。（劉宗龍攝）

國際疫情隨疫苗擴大接種，有助全球濟重返成長軌道，但不確定性風險仍在，中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會進行業務報告並備答詢，他表示，面對未來情勢變化，台灣經濟具有五大優勢。

楊金龍指出，首先預期本年景氣升溫，經濟成長率將高於去年，去年下半年，新興科技及遠距商機需求強勁，傳產貨品出口回穩，出口表現優於預期，加以民間消費回溫，民間投資亦穩定成長，經濟成長率由第二季的0.35％逐季上升，至第四季為5.09％，為2011年第二季以來新高，全年為3.11％，為近三年新高。今年全球景氣回溫，內外需持續增溫，主計總處預測經濟成長率續升至 4.64％。

其次是失業率回降，薪資增幅減緩，楊金龍說明，國內疫情趨緩，勞動市場情勢改善，失業率回降，至去年12月為3.68％，全年平均為3.85％，今年1月續降至3.66％。去年工業及服務業全體受僱員工平均薪資年增率為1.24％，其中經常性薪資年增率為1.47％，均是近四年最低，主要因疫情衝擊，部分行業因需求下降減薪因應。

再者為當前通膨率溫和，預期本年較上年回升，去年CPI年增率為-0.23％，主要因疫情衝擊，油料費、燃氣等能源價格調降，加以旅宿業者降價促銷。今年1至2月平均CPI年增率為0.59％，主要因機票、蔬菜及房租等價格上漲。

預期本年全球景氣復甦，原物料價格回升，加以國際貨運費高漲，國內進口物價趨揚，以及消費回溫，本年通膨率將溫和回升，主要機構預測平均值為1.09％。

楊金龍認為，其四是銀行對中小企業放款持續擴增，授信持續成長，M2年增率上升，政府推動「中小企業加速投資行動方案」，及央行因應疫情衝擊，推動「中小企業貸款專案融通」，銀行運用自有資金及配合政府紓困方案辦理相關貸款，銀行對中小企業放款年增率逐月走升，至今年1月底為13.93％，加上房貸及建築貸款年增率上升，銀行放款與投資年增率亦趨上升，至今年1月底為6.86％。

因放款與投資成長增加及外資淨匯入，M2年增率上升，至去年12月為8.45％，全年平均為 5.84％，仍落在M2成長參考區間（2.5～6.5％）。今年1月M2年增率續升至8.84％。

最後是國內市場資金寬鬆，楊金龍強調，30天期商業本票次級市場利率略降，至今年2月為0.212％，隨美債殖利率走高，10年期指標公債殖利率小幅震盪回升，至今年3月8日為0.4388％。

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