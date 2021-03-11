中央銀行總裁楊金龍11日赴立法院財委會進行業務報告並備答詢，他強調，全球經濟前景面臨高度不確定性，今年全球經濟雖可望恢復成長，但前景仍面臨四大風險，包括疫苗普及與有效性尚存變數、疫情致既有的經濟金融脆弱性惡化、金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮、全球經貿政策不確定性仍高，風險一旦升高或實現，將拖累經濟復甦，宜密切關注、審慎因應。

楊金龍表示，首先是疫苗普及與有效性尚存變數，當前全球經濟前景的最大風險仍是疫情發展，富國的疫苗國家主義（vaccine nationalism）可能致其他國家延遲接種，且若疫苗有效性不如預期或施打延宕，都將延後全球疫情受控時間，致病毒出現更多變異，引發現有疫苗失效及群體免疫門檻提高之風險，阻礙全球經濟成長。

其次，疫情致既有的經濟金融脆弱性惡化疫情爆發前，許多國家已面臨貧富差距擴大、生產力成長低落，及整體債務規模龐大等經濟金融脆弱性。疫情導致這些存在多年的脆弱性進一步惡化，恐對未來經濟前景帶來長期傷害。

疫情恐進一步擴大貧富差距，疫情衝擊勞動市場，致上年全球勞工所得減少8.3％，影響全球60％家庭，且以無法居家辦公的低技術低薪勞工家庭受創尤重，金字塔頂端富豪則因擁有價格屢創新高之股票等金融資產而更富有。

疫情恐致生產力更低落，疫情下，為提高生產力之各項投資縮減，加以使學生教育中斷，以及職訓及職缺喪失而阻礙人力資本累積。疫情嚴重削弱投資、教育、勞動力等驅動長期經濟成長關鍵力量，恐降低全球潛在經濟成長率。

疫情致整體債務規模再創新高，各國政府、企業及家庭大幅舉債因應疫情衝擊，致債務急遽增加，在政府緊急融通措施及寬鬆貨幣支持下，龐大債務短期內雖尚不致威脅金融穩定，卻增加中期金融脆弱性，並進一步壓縮政府未來因應經濟衝擊的財政空間。

再者，金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮，主要國家金融市場與實體經濟仍呈K型復甦，致市場修正風險上升，一旦疫情發展或經濟數據不如預期，避險情緒可能驟升，促使資產價格修正、銀行緊縮放款，導致企業及家庭難以取得營運、投資或消費所需資金，進而衝擊實體經濟，觸發金融部門與實體經濟的負面反饋循環。

楊金龍認為，最後是全球經貿政策不確定性仍高，美國新政府仍將中美關係定調於大陸是美國目前最重要的戰略競爭對手，並直言將對中國大陸不當的經濟及貿易行為採取因應對策。未來中美恐將延續2018年以來在貿易、科技、金融、外交、國防等多方面對峙關係。

此外，英國與歐盟雖達成「英歐貿易及合作協議」（UK-EU Trade and Cooperation Agreement），避免無協議脫歐的最壞情境，但該協議仍有許多細節待協商，且未包含對英國經濟至關重要的服務貿易。全球經貿不確定性居高不下，企業的全球投資及布局面臨挑戰。

楊金龍認為，今年全球經濟雖可望因疫苗接種與政府大規模激勵政策支持而趨穩定，金融市場也對前景抱持樂觀態度，但疫情威脅尚未解除，且全球經貿不確定性仍高，宜持續關注國際經濟金融情勢變化，並審慎因應。

(工商 )