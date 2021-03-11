立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。（林良齊攝）

依勞保條例規定，目前5人以下的事業單位員工不是強制納保對象，導致部分勞工發生職災後，只能向雇主求償，加上目前勞保投保級距上限僅有4萬5800元、對勞工保障不足，勞動部因而提出「勞工職業災害保險及保護法」並在2019年送行政院，勞動部部長許銘春指出，「有信心這個會期可以送審」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

立委吳玉琴表示，職災保險單獨立法送審行政院後目前進度為何？許銘春說，目前勞工職業災害保險及保護法已完成政委審查，有信心在本會期送到立法院審議。

(中時 )