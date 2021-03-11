「金曲歌王」翁立友捲入雞排妹性騷風波後，大動作召開記者會自清，不過演藝事業絲毫不受影響，不僅和師妹向蕙玲新歌MV照樣上線，一開春就有350萬元入袋，工作邀約依舊不斷，昨（10日）向蕙玲在臉書貼出春酒合照時，赫見神隱一個多月的翁立友，身型相較過往更是明顯消瘦，引起網友議論。

向蕙玲在臉書曬出與師兄翁立友及廠商的合照，表示最近春酒宴活躍起來，除了感謝廠商邀請，也期盼新的一年能多多指教，更大讚昨晚春酒演出時，在座觀眾熱情高達200分，可見演出時觀眾給予熱情回應，不過最受矚目的還是站在身旁的翁立友，只見他身穿全套白色西裝搭配白靴，面對鏡頭比出讚的手勢，不僅身型消瘦不少，臉頰及下巴更是明顯變尖，面對鏡頭露出久違的招牌笑容，看來已經走出性騷風波的陰霾。

最近春酒宴活躍起來了✌️ 謝謝三陽工業旭陽車業的邀請🛵 吳董領導有方親切待人 趙董帶領大家贏得冠軍寶座🥇 接下來還要繼續見面 請多多指教🤗 不得不說在座的各位熱情實在是200分啦🙌🙌🙌 #期待與立友哥現場合唱【愛的伴侶】 https://youtu.be/vuJbqgEb8VQ 由向蕙玲Mika Xiang 發佈於 2021年3月10日 星期三

根據《ETtoday》報導，翁立友當晚一連獻唱多首歌曲，還帶領現場員工合唱招牌歌曲《我問天》，更走下台逐桌和大家打招呼，一度被人群包圍無法前進，可見人氣依舊未受影響，對此他更表示演唱結束後，會留下來和大家合照，大展親民作風。

此外，翁立友雖捲入雞排妹性騷風波，但邀約他演出的廠商卻是不減反增，據了解一場唱酬35萬元起跳，目前表訂10場演出，估計已經有350萬元入袋，此外忙著籌備新專輯的他，近期更是如火如荼拍攝專輯封面及MV，預計將在3、4月問世。

(中時新聞網)