兩人結婚後，都會漸漸露出本性。一名女網友抱怨，哥哥結婚已11年，嫂嫂從一開始進門到現在的態度大轉變，不做任何家事，就連自己小孩生活起居都是哥哥一手包辦，甚至是慫恿哥哥將自己爸媽的房子抵押轉增貸，導致家裡現在有700萬的房貸，令她相當苦惱「好像我們家都欠她，有什麼好建議嗎？」

原PO昨（10）日匿名於臉書社團《靠北婚姻》表示，哥哥與嫂嫂結婚11年，剛進門還會幫忙洗碗，但現在不但不煮飯、不洗碗，衣服也只洗自己的，就連小孩的生活起居都由公婆、哥哥負責，原PO表示，身為小姑還得幫忙洗小孩的奶瓶，嫂嫂卻只在乎自己的事，自顧自地滑手機，沉溺在自己的世界。

原PO說，最令她不能接受的是，嫂嫂慫恿哥哥拿家裡的房子去轉增貸，償還娘家的房貸，一借就借了300萬，再加上本來就有的貸款，一共為700萬。不僅如此，嫂嫂還將鄉下的房子以250萬賣掉，當作買新屋的頭期款，令全家人全氣炸，直呼真的是「驚世媳婦」。

原PO透露，房子雖然是登記在哥哥名下，但所有貸款都是爸媽在還，年紀大了還要為了房子、錢煩惱，嫂嫂卻對自己借來的貸款置之不理，「好像我們全部的人都欠她，有病嗎？大家有什麼好建議？」

貼文曝光後，不少網友將苗頭指向哥哥，並表示「沒有哥哥的同意，嫂嫂會這麼敢？」房子被拿去抵押借貸這麼過分的事情也做得出來，哥哥沒有把柄在嫂嫂手上？一切後果就是哥哥寵出來的，建議房貸也不要幫忙還，多留點錢在自己手上，反正房子登記是哥哥的名字，屆時沒錢還，房子被法拍、財產被扣押也是剛好而已。

(中時新聞網)