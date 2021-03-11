台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)2020年EPS 0.75元，擬配息0.6元。

春雨工廠10日召開董事會，會中通過2020年度合併財報。2020年合併營收80.55億元，較2019年度減少13.7%；稅後淨利為2.63億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.97億元，每股稅後盈餘(EPS)為 0.75元。春雨董事會並決議通過配發每股0.6元現金股利，維持過去超過7成的高配息率。

春雨表示，去年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，國內外市場需求大幅下滑，致使營收表現不如預期，然而隨著世界各國陸續解封需求回復，營收自去年第三季由谷底回升，去年第四季已逐步回復到疫情前水準，帶動去年第四季合併營收較前一季成長14.18%。在獲利部分，受惠於產品組合調整得宜，本業仍能持穩獲利，但因營收下降，營業利益隨之下降，稅後淨利較前年減少，EPS為0.75元，低於前年的1.6元。

展望今年，隨著全球陸續施打疫苗，可望使各國經濟復甦步伐加快，國外需求明顯回溫，帶動國際原油及原物料價格上揚，國際鐵礦砂原料價格及廢鋼價格持續上漲，激勵國際鋼價亦同步走揚。國內部分，中鋼第2季棒線盤價本週會開出，市場預期開出漲盤，這波漲勢可延續至第二季。從公司的接單表現觀察，去年第四季無論是接單量與平均單價皆較去年第三季回升，預期今年營收與本業獲利將優於去年。

春雨2021年2月自結合併營收5.64億元，年增率1.97%，1-2月自結合併營收為14.05億元，較去年同期增加18.83%。

(時報資訊)