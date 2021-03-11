最新公布的數據顯示美國通膨仍然溫和，緩解了市場對利率揚升的擔憂。此外，愛迪達（Adidas AG）在業績題材帶動下走高，以及電信、化工與醫療保健等防禦股大漲，抵銷了礦業與旅遊休閒股的下跌，周三歐洲股市收高，延續本周以來的連漲升勢，主要指數守穩在疫情爆發前的高檔。

美國2月消費者物價指數（CPI）較1月上漲0.4%，僅比1月的月漲0.3%略為升高，符合市場預期。

周三收盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.4%，為422.11點，刷新周二在科技股大漲帶動下所創下的2020年2月來新高記錄。

本周一資金大舉湧進重啟經濟受惠股，由銀行股與汽車股領軍，歐洲股市大漲逾2%，創下16個月以來最大單日漲幅。

周三礦業股、零售股與旅遊休閒股漲多休息，表現相對疲弱，由電信股大漲2.3%、化工股漲近1.8%與醫療保健股漲1%，為大盤帶來提振。

本周大部分類股都曾在某些時候成為聚光燈的焦點，先是景氣循環股上漲，接著是科技股反彈，周三則是防禦型股票接棒，帶領歐洲股市走高。

Raymond James歐洲策略師Chris Bailey表示，現在投資歐洲股市的，是來自於美國等海外投資人，歐洲股票相對便宜，他們想要每個類股都買一點。

德國運動服飾公司愛迪達跳漲2.8%，收在290.30歐元。該公司公布五年營運計畫，到2025年，旗下電子商務銷售額將翻倍成長，並將提高產品的永續性，以提升獲利能力到接近其美國競爭對手Nike的水準。

德國DAX指數3月以來的表現強勁，周三收漲0.71%，為14,540.25點，盤中最高升至14,560.97點，再度刷新歷史高點。分析師表示，德國以國際出口為主的經濟，使其相對於法國或西班牙等較倚重歐洲市場的其他國家更具優勢。

此外，英國富時100指數微跌0.07%，法國CAC 40指數大漲1.11%，義大利富時MIB指數收漲0.46%，西班牙IBEX 35指數漲0.34%。

(時報資訊)