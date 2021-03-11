《業績-營建》富裔1月營收為0.49億元，年增1015.36％ 09:272021/03/11 時報資訊 時報、快訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富裔(6264)1月營收4951.1萬元，較去年同期443.9萬元，年增1015.36%。 股市短波－華航 2月貨運營收年增1.5倍 《觀光股》美食2月營收年增逾12％ 門市日均業績回升 (時報資訊) #富裔 #月營收 #業績 #營建 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》連假加持 超商雙雄2月營收皆成長 08:532021/03/11 財經 春節買氣挹注 遠百、大洋2月營收吃補 04:102021/03/11 證券．權證 五年內當地營收拚逾1兆 鴻海啟動大越南計畫 04:102021/03/11 產業．科技 台積最強２月 營收破千億 04:102021/03/11 財經要聞 2月營收 陽明續創新高 04:102021/03/11 財經要聞 聯發科Q1營收 將突破千億 04:102021/03/11 財經要聞 2月PPI年增率創27月最高 04:102021/03/11 全球財經 富邦媒2月營收 歷年同期最高 04:102021/03/11 證券．權證 網家2月營收寫同期新高 04:102021/03/11 證券．權證 《類股》遊戲股發燒 鈊象、宇峻2月營收登頂 08:022021/03/11 財經 《觀光股》瓦城2月營收登次高 Q1營運拚創高 08:022021/03/11 財經 財經熱門新聞 房地合一稅2.0 五年內賣屋課重稅 - 日報 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 台幣30元回不去 林伯豐：情況危急 - 財經焦點 - 中國時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 國巨發出漲價通知 10％起跳 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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