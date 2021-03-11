富裔(6264)1月營收4951.1萬元，較去年同期443.9萬元，年增1015.36%。

股市短波－華航 2月貨運營收年增1.5倍
《觀光股》美食2月營收年增逾12％ 門市日均業績回升

(時報資訊)

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