受到農曆年長假影響，立隆電(2472)2月合併營收為5.86億元，月減24.38%，由於上游原物料價格飆漲，且終端客戶需求強勁，立隆電宣布自4月1日起調漲鋁電容價格，以反應成本增加。

立隆公司近來積極調整產品結構，增加高附加價值的產品的出貨比重，以提升獲利能力，在5G及車用布局進入收割，以及工控、遠距生活需求穩定下，讓立隆第1季營運淡季不淡，2月合併營收雖然因農曆年長假月減24.38%，但年成長55.73%，累計前2月合併營收為13.62億元，年成長55.08%。

由於終端客戶需求強勁，立隆目前訂單能見度已達7月到8月，營運展望樂觀。

近期國際原物料價格持續上升，鋁質電解電容主要原材料均已調漲價格，除原材料外，製造及運輸成本也不斷提高，導致經營成本大幅上揚，立隆採取各種因應措施，仍無法完全自行吸收上漲的材料與經營成本，為穩定並持續地提供客戶高品質產品與服務，並且以最有效的方式滿足客戶的需求，經審慎考慮，不得已決定適度調整產品價格，新價格將自4月1日起實施。

據了解，此次立隆鋁電容價格漲幅約5%到10%。

立隆表示，由於產能持續緊張，導致交期可能延長，我們仍將盡力以最好的方式安排，滿足客戶急迫的需求。

(時報資訊)