央行總裁楊金龍今率所屬單位主管赴立法院備詢。楊金龍今表示，依IHS Markit預測，全球經濟成長率將回升至5.0%；全球景氣及消費需求可望回溫，原物料價格上漲，IHS Markit預測全球通膨率將由上年之2.1%回升至2.4%。央行將持續採行寬鬆貨幣政策，以支持經濟成長；此外，央行已推動第2階段通用型央行數位貨幣(CBDC)試驗計畫，期程預定2年。

楊金龍表示，美、歐、日等主要央行皆維持政策利率於極低水準，並持續進行大規模資產購買計畫。亞洲經濟體方面，中國人民銀行不再擴大貨幣寬鬆政策，轉向扶植小微企業；越南、澳洲、菲律賓、印尼等國央行為降低疫情衝擊，於上年10~11月間續降息後，多維持不變。

主要經濟體因應疫情推出之財政激勵方案，有效緩解疫情衝擊與提振景氣，預期擴張性財政政策將延續，惟全球財政赤字對GDP比率急遽攀升，至上年為11.8%，預期本年將降至8.5%，但仍大幅高於疫情爆發前之2019年的3.8%。

央行數位貨幣(CBDC)試驗計畫方面，央行已於去年6月完成第1階段「批發型CBDC可行性技術研究」，發現分散式帳本技術(DLT)未優於現行中心化系統。自去年9月啟動第2階段通用型CBDC試驗，期程預定2年，並視實際試驗情形及國際發展趨勢，進行滾動檢討。

立法院第10屆第3會期財政委員會第3次全體委員會議，今邀請中央銀行楊總裁金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告，並備質詢。

(時報資訊)