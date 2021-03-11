國民黨主席將於今年7月改選，現任黨主席江啟臣日前表態爭取連任，並表示願意扮演2024年國民黨重返執政的「造王者」。立委林為洲則透露與江啟臣私下互動，表示從沒叫過他江主席，也從來沒有過一位國民黨主席可以像哥們、朋友，與同僚部屬平等地討論事情。
林為洲昨（10）日在臉書分享與江啟臣的互動，表示經常利用午餐時間，去他在中興B1辦公室，邊吃午餐邊談立院黨團運作攻防。
每次走進江啟臣辦公室，林為洲會先大喊一聲隊呼，「台灣將啟程，加油！」振奮一下士氣，從辦公室的人的表情可見，應該覺得蠻好笑的。他還說，有某「江黑記者」則幫忙發明另一句隊呼，「台灣將啟程，大家一起沉！」林為洲坦言，很毒。
林為洲透露，某次在江啟臣辦公室喊了「台灣將啟臣」，順口喊了下一句「大家一起沉！」蠻糗的，「他從裡面走出來，尷尬地笑著，讓我進去裡面，繼續我們的議事攻防」。
林為洲也解釋了江黑隊呼的來由，但江啟臣不以為意。林為洲認為，國民黨要改革，要先打破內部的威權領導模式，並讚江啟臣，從來沒有過一位國民黨主席，可以這樣像哥們朋友，與同僚部屬平等地討論事情。
(中時新聞網)
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