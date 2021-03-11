美股連日反彈，台股加權指數11日開在15,947.21點，呈現小漲，台積電（2330）開低在596元，相對疲弱，但其他大型電子權值股包括大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）等皆開在盤上，加上被動元件族群、航運股及金融股早盤發動攻勢，漲幅擴大逾百點，指數站上萬六關卡。

美國最新公布的2月消費者物價指數顯示通膨仍溫和、帶動公債殖利率走低，再加上國會兩院新通過了大規模經濟刺激方案，帶動道瓊工業平均指數刷新歷史收盤高，但資金輪動至能源、金融等價值股，卻令那斯達克指數、費城半導體指數逆勢收低。

道瓊工業平均指數3月10日上漲1.46％（464.28點）、收32,297.02點。那斯達克指數小跌0.04％（4.99點）、收13,068.83點。費城半導體指數下跌1.8％（52.89點）、收2,879.32點。

元富投顧指出，此波因為美國公債殖利率飆高，引發高成長科技股向下修正的幅度頗大，包括蘋果、亞馬遜、美光、輝達、高通，以及特斯拉，但基本上全球景氣才剛剛在底部慢慢爬升，且世界各國要恢復到疫情前的正常生活，恐怕仍言之過早。

再者，各國也大舉舉債，一旦利率走高，恐怕財政負擔會雪上加霜，因此短期因為股市漲多做適度修正，藉由公債殖利率走高，迫使科技股回檔難免。

但美國聯準會（FED），甚至歐洲央行都可能出面抑制利率真的走高，當科技股回檔修正至合理價位後，勢必重新吸引買盤進場，近日美國科技股跌深強彈，未來公債殖利率仍有上衝1.6％以上可能性，科技股也還需要來回的震盪打底，台股暫時也在15,500～16,000區間整理居多。

(工商 )